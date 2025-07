Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna hanno eseguito due ordinanze cautelari emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi (nell’ambito di indagini coordinate dalla citata Procura):

1) nei confronti di un 43enne del luogo, già sottoposto a misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, indagato per rapina aggravata e lesioni personali, poiché in data 17 aprile 2025, armato di pistola, avrebbe commesso una rapina presso un distributore di carburanti di Torre Santa Susanna, minacciando con un’arma l’addetto alle vendite e, colpendolo al volto con un pugno, e così sarebbe riuscito a impossessarsi della somma contante di 1.500,00 euro;

2) nei confronti di un 46enne del luogo, indagato per furto aggravato e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere, poiché il 13 febbraio scorso avrebbe consumato il furto di un’autovettura a Torre Santa Susanna, per poi subito dopo recarsi a San Pancrazio Salentino ove, mediante uso di un attrezzo idoneo allo scasso e previa forzatura della porta d’ingresso, si sarebbe introdotto all’interno di una farmacia, impossessandosi della somma contante di 500,00 euro custodita nelle casse.

L’analisi delle immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza delle zone in cui sono state commessi i reati ha permesso la ricostruzione degli itinerari seguiti dagli indagati per raggiungere i luoghi di commissione dei reati; gli stessi sono stati riconosciuti dai Carabinieri dalle fattezze fisiche e grazie anche ai numerosi servizi di osservazione e controllo del territorio eseguiti.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Brindisi dove sono stati interrogati.

Gli indagati, ovviamente, non sono da ritenersi colpevoli fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.