Squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e della sede centrale del Comando provinciale di Brindisi sono impegnate dalle ultime ore in un intervento per un incendio sviluppatosi in via San Vito, a Francavilla Fontana.

Le fiamme hanno interessato numerose rotoballe contenenti scarti di plastica, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto stanno operando diverse squadre con mezzi antincendio per circoscrivere il rogo ed evitare che possa propagarsi alle aree circostanti.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e richiederanno ancora diverse ore di lavoro a causa della particolare natura del materiale coinvolto, che rende più complesse le attività di estinzione e bonifica.

Al momento non si segnalano persone coinvolte. Restano da accertare le cause che hanno originato l’incendio. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al termine dell’intervento e delle verifiche da parte dei Vigili del Fuoco.