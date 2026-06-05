Una Scalinata Virgiliana gremita in ogni ordine di posto, oltre duecento tra bambini e ragazzi protagonisti sul palco e un pubblico partecipe ed emozionato: questi gli ingredienti che hanno reso speciale “Il mio canto libero – l’IC Santa Chiara canta Battisti”, lo spettacolo conclusivo organizzato dalla Scuola Secondaria di I grado “Marco Pacuvio” dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara nell’ambito degli eventi collaterali della Regata Internazionale Brindisi-Corfù.

La serata ha trasformato uno dei luoghi più suggestivi della città in un grande teatro a cielo aperto, dove musica, scuola e comunità si sono incontrate in un abbraccio collettivo. Sul palco si sono alternati gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso le melodie senza tempo di Lucio Battisti.

Da “Acqua azzurra, acqua chiara” a “La canzone del sole”, da “Emozioni” a “Un’avventura”, fino ad altri grandi successi del repertorio battistiano, ogni esecuzione è stata accolta da applausi calorosi e da una partecipazione che ha coinvolto spettatori di tutte le età. Molti presenti hanno accompagnato i giovani interpreti cantando insieme a loro, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Lo spettacolo ha rappresentato il momento conclusivo di un più ampio percorso formativo promosso dalla scuola nell’ambito del progetto “Jazz for All”, realizzato grazie al bando NUOVA IMAIE vinto dalla Lydian School in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado “Marco Pacuvio”. Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare a laboratori, attività musicali e percorsi di approfondimento che hanno contribuito ad arricchire la loro formazione artistica e culturale.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla stessa Scuola Secondaria “Marco Pacuvio”, che ancora una volta ha dimostrato una straordinaria capacità progettuale e organizzativa, coordinando un’iniziativa complessa che ha coinvolto centinaia di studenti, docenti, famiglie e operatori del territorio. Un lavoro corale che ha trovato nella serata finale la sua più autentica espressione.

La risposta del pubblico, che ha riempito la Scalinata Virgiliana ben oltre le aspettative, testimonia il valore di una scuola che investe nella cultura, nella musica e nella partecipazione attiva dei giovani, trasformando ogni occasione educativa in un momento di crescita condivisa.

L’entusiasmo dei ragazzi, l’emozione delle famiglie e il calore degli applausi hanno consegnato alla comunità una serata destinata a rimanere nella memoria di tutti i presenti: una festa della scuola, della musica e della bellezza dello stare insieme, nel segno delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti