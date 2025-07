COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi ha rinnovato le cariche sociali, eleggendo il nuovo Presidente e il Consiglio Direttivo.

È stata eletta Presidente l’ing. Laura De Rocco (THCS), che guiderà il Gruppo per il prossimo quadriennio.

Nella stessa occasione sono stati eletti: Vice Presidente Gianvito Mangano (DAMA Srl), componenti del Consiglio Direttivo: Stefano Baldassarre (GAW Srl), Angelo Cavallo (FER.METAL SUD SpA), Giulia Avantaggiato (I.A.P. Srl).

L’ing. Laura De Rocco da diversi anni opera nell’ambito del settore ICT, soprattutto dell’e-health.

“Con le mie competenze da ingegnere gestionale, l’esperienza di imprenditore di seconda generazione e un legame radicato in Confindustria Brindisi fin dall’infanzia, mi propongo di costruire un percorso ambizioso, inclusivo e operativo, in piena continuità con il precedente mandato e con un’attenzione particolare alle sfide e alle opportunità locali” – dichiara la neoPresidente Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi.

Presenza capillare sul territorio e dialogo proattivo per potenziare una rete viva e concreta tra i giovani imprenditori e il territorio. Sportelli, roadshow e tavoli tematici, per ascoltare, orientare e attivare nuove idee imprenditoriali. Formazione, reskilling e opportunità smart. Collaborazione con le Associazioni Giovanili Brindisine, sono solo parte del programma presentato dalla Presidente, Laura De Rocco, per far diventare il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi, un vero hub di innovazione, capace di valorizzare ogni giovane imprenditore e di costruire insieme un futuro sostenibile e prospero per il territorio brindisino.

La Presidente Laura De Rocco sarà, inoltre, componente di diritto del Consiglio Generale Confindustria Brindisi, in qualità di Vice Presidente della stessa Organizzazione.