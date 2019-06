Venerdì 7 giugno alle ore 18.30, nella Chiesa di San Paolo eremita, alla presenza di S. E. Mons. Domenico Caliandro, il Soroptimist Club di Brindisi organizza un incontro dal tema “alle ore ventitrè e tre quarti fu in questa città un terribilissimo terremoto”.

Brindisi fra Scienza e Storia. Dopo i saluti della Presidente del Soroptimist International Club di Brindisi, Sonia Rubini, Maddalena De Lucia dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e Katiuscia Di Rocco, direttore della biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo”, dialogheranno sulla storia dei terremoti in Puglia ed in particolare su quella di Brindisi sottolineando l’importanza delle fonti per la ricostruzione della storica sismica dei territori e si parlera’ inoltre della pericolosità sismica della Puglia meridionale e degli strumenti per la prevenzione.