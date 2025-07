In merito all’incendio divampato la scorsa notte (martedì 1° luglio) presso la ditta Eco Ambiente Sud in contrada Fascianello, il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica alla cittadinanza:

«Alle 2 del mattino l’Arpa, che ringrazio per la tempestività del suo intervento, ha terminato i rilevi e mi ha comunicato che i valori di particolato presenti nell’area non destano alcuna preoccupazione. I vigili del Fuoco stanno ultimando le operazioni di spegnimento che termineranno, con ogni probabilità, tra qualche ora. La situazione, pertanto, è sotto controllo e non si registrano feriti. Nelle prossime ore verranno effettuati i rilievi per accertare la staticità delle strutture di proprietà della Eco Ambiente Sud, prospicienti la pubblica via. In attesa di ricevere rassicurazioni sulle strutture, il comando di Polizia Locale, d’intesa con il Comando dei Vigili del Fuoco, valuterà l’emissione di una ordinanza che disciplini la viabilità intorno al sito interessato dall’incendio. Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Protezione Civile per il lavoro sinergico prestato durante tutta la notte. Continueremo a tenervi aggiornati su eventuali sviluppi».

Inoltre, con Ordinanza Dirigenziale n.: 000294 del 02/07/2025 del Servizio Autonomo Polizia Locale, è disposta, con decorrenza dal 2 luglio 2025 e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, la sospensione temporanea della circolazione stradale e pedonale lungo tutta la Contrada Fascianello, nel territorio comunale di Fasano, e l’intera area di accesso e perimetrale della ditta Eco Ambiente Sud. Il divieto riguarda tutti i veicoli e i pedoni, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, emergenza e autorizzati, per le sole esigenze operative e di sicurezza.

Ufficio Stampa

Città di Fasano