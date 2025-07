È sotto controllo dopo ore di lavoro l’incendio divampato nella serata di ieri, martedì 1° luglio, presso la ditta Eco Ambiente Sud, in contrada Fascianello, nel territorio comunale di Fasano. Le fiamme, visibili da diversi punti della città, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, della Protezione Civile e dei Carabinieri.

Una risposta tempestiva e coordinata dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere e domare l’incendio divampato nella serata di ieri presso la ditta Eco Ambiente Sud, in contrada Fascianello.

Il tutto è stato arricchito da una comunicazione esemplare da parte del Comune di Fasano.

Già alle ore 22:16 il Comune ha aperto un filo diretto con la cittadinanza, avvertendo tempestivamente sulle precauzioni da adottare (come chiudere finestre nelle aree interessate) e rassicurando sul coordinamento tra le forze coinvolte: Polizia Locale, Protezione Civile, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Nella comunicazione ufficiali, il Comune ha invitato i residenti delle zone interessate a mantenere le finestre chiuse in via precauzionale, in attesa delle prime valutazioni sulla qualità dell’aria. Le autorità, già sul posto, hanno operato per mettere in sicurezza l’area e avviare le operazioni di spegnimento, coordinate anche con i tecnici di ARPA Puglia, attivati dal sindaco Francesco Zaccaria.

Alle 23:21, un ulteriore aggiornamento affidato al sindaco Francesco Zaccaria, che ha illustrato l’intervento immediato di ARPA Puglia, attivato per monitorare la qualità dell’aria. «Ho contattato personalmente la responsabile provinciale di ARPA, dottoressa D’Agnano – ha comunicato il primo cittadino alle 23:21 – per richiedere un intervento immediato. Le squadre si sono messe subito in moto per analizzare i fumi e accertare l’eventuale presenza di sostanze nocive. È fondamentale fornire informazioni basate su dati scientifici certi».

Alle ore 2 della notte, i tecnici dell’ARPA hanno concluso i primi rilevamenti. Il sindaco Zaccaria ha riferito nella mattinata di oggi che i valori di particolato riscontrati non destano preoccupazione. Proseguono intanto le ultime operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, e si avviano i rilievi per verificare la staticità delle strutture dell’azienda, alcune delle quali prospicienti la pubblica via.

Nessuna persona è rimasta ferita. Ma per motivi di sicurezza, con ordinanza dirigenziale n. 000294 del 2 luglio 2025, il Comune ha disposto la sospensione temporanea della circolazione stradale e pedonale lungo tutta la Contrada Fascianello e nell’area di accesso alla ditta Eco Ambiente Sud. Il divieto resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e riguarda tutti i veicoli e i pedoni, eccetto i mezzi di soccorso e quelli autorizzati per esigenze operative.

Il sindaco ha voluto infine ringraziare tutte le forze impegnate nell’intervento: «Un sentito grazie ai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Protezione Civile per il lavoro sinergico svolto durante tutta la notte».

Grazie alla chiarezza e alla precisione della comunicazione comunale, unita al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Protezione Civile, l’emergenza è stata gestita al meglio.

Un esempio di efficienza e trasparenza che merita di essere riconosciuto.