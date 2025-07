Un altro prestigioso riconoscimento è stato conferito al Grand master Cosimo Spinelli dalla Han Wong International Martial Arts (HALL OF FAME AWARDS).

Il Maestro Spinelli ha collaborato per nove volte, in qualità di Ambasciatore, con il Grand Master Han Wong e con i suoi più stretti collaboratori Pinaki e Patrim Narayan Moitra e per questo motivo il team esecutivo, insieme al comitato consultivo di Han Wong International, ha conferito il Premio per l’Eccellenza Globale nelle Arti Marziali al Grand Master Cosimo Spinelli per il suo straordinario contributo e la sua dedizione alla comunità del taekwondo.

Cosimo Spinelli da 51 anni al Teakwondo pratica il e attualmente detiene il 9° Dan, allenando i propri atleti presso la palestra della scuola “G. Calò” di Brindisi.

E’ salito sul podio 100 volte e precisamente: 75 volte al primo posto; 18 volte al secondo posto e 7 volte al 3 posto. . Ha partecipando a un Campionato Mondiale Masters; un Campionato Europeo; un Campionato Europeo Masters ; dieci Campionati Italiani; 23 Campionati Interregionali; quattro Memorial Cavalli, due Torneo dei Campioni, una Salentiadi, una Coppa Chimera, una Technic Cup e 64 Campionati Internazionali Online. E’ stato insignito di una medaglia d’oro al merito tecnico e di una stella di bronzo CONI al merito sportivo. Il suo contribuito è riconosciuto dalla FITA nella persona del Presidente Angelo Cito.

Nella sua attività ha allenato un atleta audioleso che ha vinto un titolo mondiale di poomsae e un argento in combattimento, un’ altro atleta per due anni consecutivi si è laureato Vice Campione del Mondo militare, ha vino tre Campionati Europei e dieci Campionati italiani, 350 hanno raggiunto il grado di cinture nera .

Tutto il suo percorso è costellato di soddisfazioni e sfide, superate grazie a dedizione, costanza e convinzione, nel quale il Taekwondo rimane la passione centrale.

Spinelli ha detto: “Se ho raggiunto tutti i risultati che mi ero prefissato tranne uno (un mio atleta si rifiutò di partecipare alle Olimpiadi di Sidney), devo ringraziare i miei atleti ed i rispettivi genitori che mi hanno supportato in tutti questi anni dandomi fiducia nell’affidarmi i propri figli”.