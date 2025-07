Nasce a Brindisi il movimento Brindisi Pedala & Cammina, un gruppo spontaneo composto da numerosi soci di differenti associazioni cittadine che operano nell’ambito della mobilità sostenibile, dal WWF alle FIAB locali (Cicloamici Mesagne e Brindisi), New Friend’s Bike Brindisi, US Acli, Antiche Strade e associazioni che operano nell’ambito dell’inclusione.

Filo conduttore é la volontà di accompagnare Brindisi a diventare una “Città per le Persone”, una visione che potrà realizzarsi solo con una collaborazione propositiva e costruttiva di tutte le componenti cittadine, in primis l’amministrazione comunale.

“Città per le Persone” significa migliorare la sicurezza stradale (per ridurre la violenza stradale), incoraggiare la mobilità attiva (percorsi ciclabili e percorsi pedonali), ridurre l’inquinamento sia atmosferico che acustico, democratizzare la strada (facendola diventare un luogo per tutti gli utenti e quindi uno spazio veramente pubblico). Non si vuole far sparire le auto ma si chiede un riequilibrio tra i diversi protagonisti.

Il movimento nasce grazie alla volontà di Monica Fontanive, nominata recentemente consigliera nazionale Fiab Italia ed Esperta Promotrice Mobilità Ciclistica certificata presso l’Università di Verona proprio nei giorni dell’evento cittadino “Pedalata al Cillarese” molto partecipato svolto lo scorso maggio.

Proficuo il lavoro portato avanti nelle scuole, l’uscita in città a piedi e in bici “La scuola in bicicletta per la città” con il liceo Palumbo e “Al mare pedalata per le famiglie degli studenti della scuola Europea di Brindisi”. Le giornate ai boschi di Brindisi organizzate dal WWF, il ciclo raduno per l’Appia Traiana promosso dal coordinamento Fiab Puglia e Basilicata con la prestigiosa partecipazione dell’Università del Salento

Verrà aperta una pagina Facebook e su Instagram si potrà seguire la pagina Urban Brindisi.

Il primo intervento di Brindisi Pedala & Cammina saranno le considerazioni sulla variante del progetto Pista Ciclabile del Comune che prevede il collegamento con il Quartiere la Rosa attraverso un tratto di strada molto trafficato che le macchine percorrono ad una velocità probabilmente più alta di quanto stabilito e con la scelta di corsie ciclabili anziché delle piste ciclabili.

Le domande che si pone il movimento sono queste:

1) che tipo di interesse c’è nel voler collegare il quartiere La Rosa?

2) Perché proprio lì?

3) La gente userà quel tratto?

4) Si sentirà sicura?

5) Tratto di strada a traffico elevato con velocità 50 … Velocità reale?

Siamo pronti a collaborare con l’amministrazione per avviare proposte costruttive tese a migliorare la vita dei cittadini. Partendo dai lavori di manutenzione della pista ciclabile che da Canale Patri abbraccia la città sino al Parco del Cillarese ed oltre. Passando poi all’utilizzo e al presidio degli spazi pubblici nei parchi, iniziando con quelli del parco Di Giulio e alla promozione di interventi pubblici di informazione e formazione della cittadinanza su tematiche relative alla mobilità attiva.

BRINDISI PEDALA & CAMMINA