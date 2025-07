La Giunta Comunale nella seduta di questa mattina, giovedì 3 luglio 2025, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, ha approvato l’estensione della rete gas “Atem Brindisi 155”.

La decisione è stata assunta in considerazione degli indirizzi di sviluppo del Comune di Brindisi per il periodo di affidamento della durata di 12 anni della nuova distribuzione della rete gas sopra citata e con specifico riferimento a quattro interventi di estensione della rete riguardanti “Zona Aeroporto (14.800 m)”, “Località Stazione Tuturano (8.600 m)”, “Contrada Sant’Elia Ovest (12.000 m)”, “Contrada Lobia (3.000 m)”.

“Gli interventi previsti, per un totale complessivo di 38.400 metri lineari, interesseranno prevalentemente strade comunali e provinciali e coinvolgeranno 713 edifici e circa 893 utenze potenziali”, ha spiegato l’assessore Elmo, aggiungendo che “tali interventi contribuiranno significativamente alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo economico locale e alla crescita occupazionale”. “Tutti gli interventi saranno puntualmente riportati nel bando di gara – ha concluso Elmo -, mentre non sono state inseriti interventi non rispondenti ai parametri previsti in termini di costi/benefici. Tengo a sottolineare, tuttavia, che per le estensioni non inserite, in quanto non previste nel bando di gara e/o non offerte dall’aggiudicatario nel proprio Piano di Sviluppo, sarà comunque previsto un impegno alla realizzazione degli interventi, secondo un parametro che verrà definito tra le condizioni economiche oggetto di gara che si andrà a realizzare”.