La SSD Brindisi Football Club comunica che, in occasione dell’incontro di calcio SSD Brindisi Football Club-ASD Nocerina 1910, in programma domenica 8 settembre 2019 presso lo stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi, valevole per la seconda giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, la Questura di Brindisi ha disposto che per la gara in oggetto i tagliandi a disposizione per i tifosi ospiti sono 150, riservati ai soli residenti nella provincia di Salerno, previa identificazione degli stessi a mezzo di documento di identità.

La vendita in forma nominale potrà essere effettuata presso le ricevitorie convenzionate al circuito GO2, presenti sul territorio di Nocera Inferiore.