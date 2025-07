Una giornata da ricordare per 18 lavoratori del Consorzio ATS BR4 che, nella mattinata di lunedì 30 giugno, hanno sottoscritto il contratto a tempo indeterminato presso la sede dell’ente deputato alla realizzazione del sistema integrato di welfare, in via Eugenio Santacesaria a Mesagne.

La procedura di stabilizzazione ha riguardato diverse figure professionali: 10 assistenti sociali, 3 funzionari amministrativi (addetti agli atti amministrativi e al monitoraggio finanziario), un addetto alla comunicazione istituzionale, un istruttore amministrativo, un educatore professionale, un mediatore familiare e un mediatore linguistico-culturale. Al momento della firma erano presenti il presidente del Consorzio, avvocato Lucrezia Morleo, il direttore dott. Francesco Siodambro, alcuni componenti dell’Assemblea dei Sindaci e rappresentanti del Consiglio di Amministrazione. “La crescita che stiamo vivendo,” ha dichiarato la presidente Morleo, “è il risultato diretto dell’impegno, della competenza e della professionalità di chi quotidianamente lavora per la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. Questo è il vero motore del nostro successo. Continuiamo a costruire insieme un futuro più solido per tutti, lo facciamo nel solco tracciato insieme a tutte le componenti politiche e istituzionali”.

Con la conclusione del percorso di stabilizzazione, si consolida un’azione amministrativa che punta alla valorizzazione delle risorse umane e al rafforzamento della stabilità occupazionale, contribuendo così a un conseguente e significativo potenziamento delle azioni di contrasto alle povertà nei territori dei nove Comuni dell’ATS BR4, che oltre a Mesagne include Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna. L’iter amministrativo per le assunzioni era stato avviato nei mesi scorsi, tenendo conto del personale con contratto a tempo determinato già in servizio presso l’Ambito, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e in considerazione dei risultati professionali conseguiti.

Per la FP Cgil di Brindisi: “Un altro importante risultato ottenuto, che come Funzione Pubblica CGIL Brindisi chiedevamo da tempo.

Il Consorzio di Ambito ATS BR 3 di Mesagne ha concluso l’iter per la stabilizzazione del personale, superando finalmente i contratti precari e procedendo con l’assunzione a tempo indeterminato dello storico personale. Ora si può guardare al futuro con la certezza di un lavoro stabile e dignitoso.

È il frutto di un percorso avviato da tempo, che abbiamo seguito con attenzione e determinazione, affinché nessuno restasse indietro.

Oggi siamo felici per le lavoratrici che, dopo anni di precariato e sacrifici, svolgendo un lavoro essenziale per la tenuta sociale del territorio, possono finalmente costruire con serenità il proprio futuro.

Un ottimo lavoro dell’attuale gestione, ma anche di quella precedente, che ha posto le basi per il raggiungimento di questo importante risultato.

Questa è una buona notizia che ci dà nuova forza e responsabilità: quella di continuare a batterci ogni giorno affinché il lavoro precario diventi sempre più un’eccezione.

Dopo le stabilizzazioni in ASL, anche nel Consorzio di Mesagne si apre una nuova fase, con la consapevolezza che superare il precariato deve restare l’obiettivo primario.

Mai più lavoratrici e lavoratori invisibili.

FP CGIL Brindisi c’è. E ci sarà, sempre”.