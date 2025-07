Oggi 3 luglio 2025, al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, ha avuto luogo la visita del Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”. L’alto Ufficiale, dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Leonardo Acquaro, si è intrattenuto con gli Ufficiali, i Comandanti delle Stazioni e le rappresentanze di tutti i reparti della provincia, compresi i Carabinieri Forestali e i Reparti Speciali, nonché dell’Arma in congedo, cui ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’efficace opera di prevenzione e repressione dei reati attuata quotidianamente sul territorio dalle Compagnie di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni e dalle 23 Stazioni della linea territoriale dislocate nei 20 Comuni della Provincia, 17 dei quali presidiati unicamente dall’Arma dei Carabinieri, quale forza di polizia a competenza generale. Ha anche ricordato l’impegno straordinario profuso anche in occasione del G7 svoltosi nella provincia lo scorso anno.

Nel corso della visita il Generale DEL MONACO, che il 10 luglio prossimo lascerà l’attuale incarico, retto per due anni, per assumere quello di Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha incontrato il Procuratore della Repubblica e il Questore, i quali hanno espresso il loro vivo apprezzamento per l’operato dell’Arma nella provincia brindisina. L’Ufficiale ha incontrato inoltre la vedova del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, che ha perso la vita lo scorso 12 giugno a Francavilla Fontana nel corso di un conflitto a fuoco con due malviventi a pochi giorni dalla pensione, e ha ricordato che bisogna proseguire quotidianamente con il massimo impegno nell’adempimento del proprio dovere anche per onorare il sacrificio del collega.