Il Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente e l’Associazione Ricetrasmissioni CB Brindisi unità ausiliaria volontaria di Protezione Civile, con il Patrocinio del Comune di Brindisi e del CSV di Brindisi Lecce, organizzano una raccolta fondi per l’acquisto di un apparecchio radiologico portatile Wireless per l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi.

Si tratta di un dispositivo radiologico per le terapie intensive, particolarmente urgente in questo momento di emergenza. Utile sempre per soddisfare l’esecuzione delle indagini radiologiche in pazienti allettati, che non possono essere spostati dai reparti intensivi anche pediatrici.

La partecipazione, la solidarietà, il supporto a questa iniziativa è importante perché utile a tutti noi.

L’Ospedale Perrino di Brindisi è un presidio insostituibile per la salute della comunità. Per informazioni 348.5173979.

“Da VOI, con NOI, per TUTTI” è lo slogan della campagna

Ass. Ricetrasmissioni C.B. Brindisi

Causale per la donazione: contributo liberale Covid 19

IBAN: IT 82 G0 30 6915 9371 0000 0005 466

Anche la Confesercenti promuove una raccolta fondi per sostenere la lotta al contrasto del Coronavirus. Le somme raccolte verranno destinate all’ Ospedale Perrino per l’acquisto di materiale sanitario e per il sostegno economico delle famiglie in difficoltà a causa del ricovero. L’appello è rivolto ai cittadini di Brindisi e dell’ intero territorio provinciale, certi che con lo sforzo congiunto di tutti si possano ottenere azioni straordinarie di sostegno, in questo momento di crisi. Basta davvero poco, donando anche solo 5 euro, insieme #celafaremo.

La donazione può essere effettuata tramite la raccolta fondi creata su Facebook, che troverete sulla pagina fb Confesercenti Brindisi; oppure effettuando un bonifico a “Brindisi centro associazione commercianti” – Codice Iban IT 94 X 07601 15900 0000 10893725.

Confesercenti promuove una raccolta fondi per sostenere la lotta al contrasto del Coronavirus. Le somme raccolte verranno destinate all’Ospedale Perrino per l’acquisto di materiale sanitario e per il sostegno economico delle famiglie in difficoltà a causa del ricovero.

L’appello è rivolto ai cittadini di Brindisi e dell’ intero territorio provinciale, certi che con lo sforzo congiunto di tutti si possano ottenere azioni straordinarie di sostegno, in questo momento di crisi. Basta davvero poco, donando anche solo 5 euro, insieme #celafaremo.

La donazione può essere effettuata tramite la raccolta fondi creata su Facebook, che troverete sulla pagina fb Confesercenti Brindisi; oppure effettuando un bonifico a “Brindisi centro associazione commercianti” – Codice Iban IT 94 X 07601 15900 0000 10893725.

“Cinque euro – afferma il Presidente provinciale di Confesercenti Antonio D’Amore – per noi non sono niente, per molte famiglie però sono tutto. Vi invito a fare una donazione di soli 5 euro. I soldi saranno utilizzati per comprare un respiratore all’Ospedale Perrino e per sostenere economicamente le famiglie dei pazienti COVID ricoverati in ospedale”.