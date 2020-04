L’associazione Legalità et Sicurezza, ringrazia i Dirigenti, Docenti e studenti degli Istituti “Morvillo-Falcone” e dell’Istituto “Benedetto Marzolla” di Brindisi che grazie alla loro donazione e generosità nella giornata di ieri sono stati donati delle uova di Pasqua ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria ed Ematologia di Brindisi in ricordo di “Melissa”.

Il presidente dell’associazione Massimiliano De Giorgi riconosce e apprezza questo grande gesto di solidarietà dei Dirigenti Docenti e Studenti come un gesto di speranza e di Amore ma soprattutto come segno di speranza e di vita alle persone che in questo momento attraversano delle difficoltà che ai loro occhi sembrerebbero insuperabili vista la paura che incombe negli occhi di ognuno di noi.

Nei prossimi giorni l’associazione darà notizia delle attrezzature e materiale che verranno donati per affrontare l’emergenza COVID-19 in ricordo dell’8° Memorial “Melissa Bassi” e con l’occasione i dirigenti ringraziano tutti i cittadini della loro solidarietà e vicinanza che ancora una volta hanno dimostrato nei confronti dell’Associazione Legalità Et Sicurezza, nonostante le mille difficoltà dovute al blocco imposto dal governo per l’emergenza COVID-19.

A.s.c.d.Legalità et Sicurezza