Novità in vista ad XFood Ristorante Sociale, che riaccende le sue luminarie dopo il lungo periodo di lockdown che ci ha costretti a restare a casa. Si riparte alla grande con uno special guest in cucina, che affiancherà la nostra chef Annamaria Leozappa. Danilo Vita, chef di fama nazionale, ci delizierà con le sue creazioni culinarie per tutta la stagione estiva 2020, che ripartirà venerdì 12 giugno. Già noto per aver “messo in riga la brasciola”, rivisitando e reinterpretando il famoso piatto tipico della tradizione pugliese, proprietario e fondatore del Creatività Restaurant, situato nel cuore del centro storico di Carovigno, nonostante la sua giovane età, vanta importanti esperienze alle spalle, in Italia e all’estero. Ha collaborato con lo chef Alajmo, del noto ristorante Le Calandre, a Londra con Heinz Beck e nel 2013 ha vinto il premio “Chef emergente del Sud”, per poi tornare in patria come sous chef di Sebastiano Lombardi, nella cucina del ristorante stellato Cielo del Relais la Sommità di Ostuni. Il suo è un concetto di ristorazione “diverso”, al centro di un territorio in cui regna un’ottima cucina della tradizione pugliese. Lo chef metterà a disposizione dei ragazzi dello staff di XFood la sua arte gastronomica, offrendo loro un’esperienza di crescita e formazione professionale, unica nel suo genere. Una significativa unione di intenti e di forze, un modo concreto per dare senso allo slogan che in questo periodo di pandemia si è tanto usato, “insieme ce la faremo”, questo lo spirito della coesione tra XFood e Creatività, volta a rilanciare il nostro ristorante dopo il lockdown che ci ha tenuto lontani, offrendo ai nostri clienti la solita qualità della sua cucina, sempre garantita dalla nostra chef Annamaria Leozappa, e il pregio di piatti sempre nuovi con Danilo Vita. Tutto pronto, dunque, per accogliervi nel migliore dei modi, in totale sicurezza, alla luce delle disposizioni governative anti Covid-19, disponendo di un ampio spazio all’aperto, rendendo il più serena possibile la vostra permanenza nel nostro locale, deliziando e sorprendendo i vostri palati con svariate prelibatezze, frutto di questa nuova combinazione di sapori, di cui si arricchirà il nostro già noto menu, le cui protagoniste di sempre sono la qualità e l’eccellenza delle materie prime locali messe in tavola.

Ristrorante XFood

Via Mare s.n., presso ExFadda, San Vito dei Normanni

Info e prenotazioni: 366.8913041