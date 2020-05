“Un’ottima notizia arriva oggi da Bruxelles: sono stati implementati i fondi del Just Transition Fund che passa da 7,5 a 40 miliardi di euro, con la quota per l’Italia che aumenta da 364 milioni a 2,14 miliardi di euro.

È un’ottima notizia per l’Italia e lo è anche per Brindisi che ora potrà rientrare nel programma, anche in relazione all’annuncio dell’allargamento fatto dalla Commissaria europea alla Coesione Elisa Ferreira.

Ringrazio l’onorevole Andrea Cozzolino, del Partito Democratico, per l’impegno profuso e l’attenzione che ha rivolto al nostro territorio”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.