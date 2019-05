La Scuola media Barnaba-Bosco di Ostuni, per il Progetto “Il Maggio dei Libri” organizza il prossimo 20 maggio 2019 alle ore 16,00 presso la Biblioteca Comunale, l’incontro con Angela Brucoli autrice del fotolibro “Sacro agli Antichi, l’Olivo – un percorso fotografico e lirico” (ABF – Edizioni Creative).

Gli alunni della scuola saranno impegnati alla “pubblica lettura” di alcuni brani del libro e a commentare le immagini fotografiche più suggestive per loro, alla presenza del preside Prof. Salvatore Amorella, delle professoresse organizzatrici dell’evento Angela Fattore, Rosa Iaia e Teresa Manelli, della responsabile della biblioteca del plesso scolastico Prof.ssa Giulia Anglani ed infine del Consiglio Comunale Ragazzi di Ostuni coordinato da Renato D’Amico, il cui Assessore alla Cultura darà il benvenuto all’autrice.

IL PROGETTO “Sacro agli Antichi, l’Olivo”

un percorso fotografico e lirico

di Angela Brucoli

Il progetto nasce dall’invito del responsabile del Punto Informativo dei Carabinieri Forestali ad esporre nella sede di Roma. Si avvale del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali.

L’obiettivo degli scatti è di mettere in evidenza la sacralità dell’albero. L’olivo rappresenta un simbolo della cultura mediterranea, ancora utile per la nostra vita.

Nella prima parte del percorso i soggetti sono alcuni esempi di quegli ulivi tra i più antichi. La messa a fuoco punta proprio sui loro tronchi e cortecce, sulle radici e sugli incavi creati dalla natura, mentre l’uomo li cura e li modella.

Infatti, nella seconda parte, è proprio l’opera dell’uomo al centro del percorso, paziente e faticosa, fondamentale da millenni e per il futuro.

Le scelte grafiche e fotografiche sono ben precise: la tonalità dell’antico per dare maggior risalto all’età millenaria e alla sacralità dell’albero; il colore, alla fine del percorso, ci porta nel nostro tempo.

I testi, seguendo un filo conduttore che va dal mito all’uomo, accompagnano il lettore in un viaggio, portandolo ad osservare e riflettere su quanto è importante un albero per la nostra esistenza. È un dovere. Ci vogliono millenni per una scultura come un olivo e basta la ruspa dell’ignoranza per renderlo cenere in un attimo. Tutto ci dona l’Olivo.

ANGELA BRUCOLI

Nasce a Bari nel 1965.

Vive in Puglia, in un bellissimo luogo che ha chiamato Magica Casa, nella campagna tra Fasano e Ostuni ai confini con i boschi di Cisternino.

Professionalmente, si forma come analista programmatore progettista. Dopo anni in Olivetti e in altre aziende meridionali, lascia definitivamente la vita informatica per trascorrere quasi sei anni all’estero, viaggiando in diversi Paesi del mondo e lavorando come fotoreporter.

Con una grande casa editrice colombiana allaccia una bella collaborazione curando il progetto per la creazione di un archivio fotografico riguardante principalmente la Colombia e il resto del Centro e Sud America. In tale occasione realizza libri fotografici e una serie di pubblicazioni editoriali che attua anche in Italia. Svolge servizi fotografici per le riviste di arredamento, design e viaggi per le quali scrive anche articoli; crea cataloghi per le imprese, reportage per eventi, progetti fotografici culturali e artistici. Le sue fotografie sono utilizzate per allestimenti di uffici (Comune di Legnano – Multiservizi Euro.pa), negozi, abitazioni, hotel (hotel Canne Bianche) e masserie (Corte degli Asini, Borgo San Marco, San Domenico Golf).

L’esposizione fotografica tenutasi a Milano nel 2005 è stata inaugurata dal maestro Mario De Biasi, un contatto voluto dal grande Lanfranco Colombo.

Ha ottenuto premi e riconoscimenti in concorsi fotografici.

• Nel dicembre 2013, nell’ambito del progetto ADRIONARTIST a cura dell’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, è stata selezionata tra i dieci artisti più rappresentativi dell’arte contemporanea in Puglia;

• Nel mese di febbraio 2014 ha curato gli allestimenti con le immagini sul cibo pugliese, della Scuola Internazionale di Cucina Mediterranea di Ceglie Messapica.

• Nell’agosto 2014 le è stato conferito a Fasano il PRIMO PREMIO per il miglior stand espositivo, ossia l’allestimento più rappresentativo della Puglia partecipando in Novembre alla Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato di Rho-Milano.

• Dal mese di giugno 2016 il progetto fotografico “Simboli e Segni di Puglia” è stato selezionato e inserito nel Fondo Internazionale Malerba Per La Fotografia. Un riconoscimento davvero prestigioso

• Nel 2017 ha fatto parte della rassegna FOODGRAPHIA in esposizione a Milano nel Palazzo del Senato e in aprile a Firenze presso la Galleria Bellini

• Nel mese di luglio 2017 selezionata per l’iniziativa internazionale URBAN 2017 di Trieste presente in due sezioni

• Nel 2017 è stato selezionato il progetto fotografico completo di liriche poetiche “Sacro agli Antichi, l’Olivo” nel Fondo Internazionale Malerba Per La Fotografia

• Nel 2018 ha fatto parte della rassegna FOODGRAPHIA in esposizione al Castello Visconteo di Legnano (Mi) per la rassegna internazionale Milano Fotografia

• Nel 2018 nuovamente selezionata nel Fondo Internazionale Malerba Per La Fotografia col progetto Gemme d’Italia – giro con idrovolante tra i posti più belli d’Italia

• Nel marzo 2019 Biennale d’Arte Donna di Trieste

Laureata con lode, in Pedagogia dei Media della Comunicazione, si occupa di diffondere la cultura fotografica e gli scambi culturali. Organizza e tiene incontri e laboratori di fotografia presso scuole e associazioni.

Pubblicazioni:

“i Simboli e i Segni – omaggio alla Puglia” testo e foto, giugno 2013 – fotolibro

“La fotografia oggi: conoscerla meglio per raccontare la propria storia”, luglio 2015 – saggio

“i Simboli e i Segni – viaggio in Puglia” testo e foto, marzo 2017 – luglio 2017 – versione con copertina rigida e personalizzata per Pubbliche Amministrazioni e Aziende private

“Sacro agli Antichi, l’Olivo – un percorso lirico e fotografico”, novembre 2017 – ABF Edizioni Creative (progetto patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura)

Contatti:

Dott.ssa Angela Brucoli

angelabrucolifoto@gmail.com

cell. 380-5231772 / 392-8312685