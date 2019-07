Ascanio Celestini sarà presente al Puglia Book Fest, la manifestazione dedicata ai libri, alla letteratura e ai saperi organizzata dall’Associazione Puglia Book Ets con il patrocinio del Comune di Brindisi.. La presentazione del suo ultimo libro “Barzellette”, edito da Einaudi programmata inizialmente per ieri, si terrà lunedì 15 luglio alle ore 20,30 presso il Giardino dell’ex Convento Santa Chiara di Brindisi, nei pressi di Piazza Duomo.

Divertenti, dissacranti, scorrettissime. Ascanio Celestini ha raccolto e reinventato barzellette provenienti da ogni parte del mondo. Ce le racconta in una cornice inaspettata con la sapienza di un grande narratore, mettendole in fila come i vagoni di un treno e mostrandoci «quanto siamo infami, ma anche quanto siamo liberi e deboli». Una stazione, due uomini che aspettano un misterioso convoglio partito da lontano e un «brogliaccio» pieno di barzellette da leggere per ingannare l’attesa. Sono storielle popolate da naufraghi e cannibali, carabinieri e politici, scienziati e filosofi, preti, suore, ebrei e musulmani, mariti e mogli impegnati nell’eterna lotta tra i due sessi, e ancora animali, suocere, amanti. Storie che non appartengono a nessuno, ma sono a disposizione di tutti. Ci dicono cosa siamo diventati, ci consentono di scavare nel torbido senza diventare persone torbide. E, soprattutto, fanno letteralmente morire dal ridere.

Ascanio Celstini è una delle voci più note del teatro di narrazione in Italia. La sua scrittura nasce sempre da un lavoro di indagine condotto attraverso interviste e laboratori. Del 2000 sono gli spettacoli Radio Clandestina, sull’eccidio delle Fosse Ardeatine, e Cecafumo, sulla fiaba. Del 2002 è Fabbrica. Del 2006 Appunti per una lotta di classe. Con Fandango ha girato i documentari Senza Paura, storie e musiche di lavoratori notturni, e Parole sante, che ha dato il titolo a un omonimo disco. Per Radio 3 ha scritto e interpretato diverse trasmissioni, tra cui “Bella Ciao” sul tema del lavoro e della Resistenza. Con Donzelli ha pubblicato Cecafumo, Fabbrica e la ripresa televisiva di Radio Clandestina. Tra le pubblicazioni Einaudi: Storie di uno scemo di guerra (L’Arcipelago Einaudi 2005 e Super ET 2009), La pecora nera (I coralli 2006 e Super ET 2008), il cofanetto con DVD dello spettacolo Scemo di guerra (Stile libero/DVD 2006), Lotta di classe (Supercoralli 2009), Io cammino in fila indiana (Supercoralli 2011), Pro patria (Einaudi, 2012), Quanto vale un uomo (Skira, 2016, con Andrea Camilleri, Marco Baliani, Marco Paolini) e Barzellette (Einaudi 2019).

Il Puglia Book Fest è organizzato dall’Associazione Puglia Book ETS con il patrocinio del Comune di Brindisi e la collaborazione della rivista Amazing Puglia e della libreria Feltrinelli point Brindisi. Sponsor della manifestazione Chemgas, Consorzio ASI Brindisi, Sanofi, Locopress Industria Grafica. Official Partner: Inchiostri di Puglia, Rotary Club Brindisi, Fondazione “Tonino Di Giulio”, Recensionilibri.org, Ristorante Piazzetta Colonne, Hotel Executive Inn, Hotel Orientale.