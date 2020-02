Sulle Strade del Giro

E’ il nome della manifestazione cicloturistica che Friends Bike ed il Comitato di Tappa di Brindisi con il supporto degli amici del team Strashiddati ed Usacli hanno organizzato per la mattinata di sabato 29 febbraio 2020., ricompreso nel calendario di “Brindisi in Rosa”, la serie di eventi organizzati in occasione dell’arrivo di tappa del Giro d italia 2020 a Brindisi il 16 maggio prossimo.

Il gruppo dei partecipanti si recherà in treno da Brindisi alle 6.47 ed arriverà a Taranto alle ore 7.51.

La partenza avrà luogo presso il Castello Aragonese della Città dei due mari.

Il gruppo raggiungerà prima San Giorgio Ionico, transitando dal Castello d’Ayala, successivamente Francavilla Fontana, con passaggio nei pressi del Castello imperiali, per giungere infine a Brindisi nell’area del Castello Svevo.

Sarà una formidabile ed imperdibile occasione per pedalare insieme in allegria, ammirando le incomparabili bellezze storico architettoniche offerte dal nostro territorio e celebrando la Corsa Rosa che, dopo ben 49 anni, approda finalmente nella nostra città.

Una conferenza stampa di presentazione dell’evento avrà luogo *giovedì*, *27* *febbraio* *2020* alle *17.00* presso la sala conferenze di *Palazzo* *Nervegna* al 2° piano.