Proseguono le attività estive del WWF nell’Oasi di Torre Guaceto. Non avendo potuto ricorrere agli aiuti esterni, come negli scorsi anni, stiamo svolgendo le azioni con volontari locali.

Le giornate di volontariato prevedono lo svolgimento di attività di tutela, conservazione e monitoraggio, tra cui particolare attenzione è rivolta al centro recupero tartarughe marine.

Per partecipare occorre essere soci del WWF.

Puoi mettere a disposizione il tuo tempo e le tue capacità in base alle tue disponibilità. Il volontariato è svolto a titolo gratuito, ma la tessera di socio ti darà una copertura assicurativa per eventuali incidenti o infortuni che dovessero capitare durante le attività. Organizzeremo dei gruppi di persone secondo una turnazione stabilita. Che tu voglia dare qualche ora o uno o più giorni a settimana, il tuo aiuto sarà importantissimo lo stesso.

In dettaglio, le attività da svolgere sono:

la vedetta antincendio,

il progetto tartarughe marine,

la raccolta della plastica sulle spiagge,

il monitoraggio delle spiagge e delle dune,

la sensibilizzazione dei visitatori.

L’età minima per partecipare è 15 anni e fino ai 18 occorrerà il consenso di un genitore. Non sono richieste competenze specifiche ma bisogna comunque essere ben predisposti, avere spirito di adattamento e di gruppo, buona attitudine a camminare, buone condizioni fisiche, resistenza al caldo, buone capacità di relazionarsi con i visitatori della Riserva Naturale.

Per ciò che andremo a svolgere è previsto un breve corso di formazione, domenica 9 agosto dalle 16:30 alle 19:30. Chi non è ancora socio potrà iscriversi domenica, prima del corso. L’iscrizione al WWF, 30 euro annuali, oltre a farti avere la tessera di socio ti permetterà di ricevere “Panda”, la rivista dei soci e di entrare gratuitamente nelle oltre 100 oasi che abbiamo in Italia.

Per informazioni e prenotazioni scrivere via whatsapp a 3703227665