E’ stato annullato domani venerdì 4 settembre sul lungomare di Brindisi lo spettacolo di danza aerea previsto alle 19 e alle 21.30. Lo comunicano gli organizzatori per “motivi di opportunità” legati all’emergenza Covid.

«Prime Visioni – I Suoni dal Mare», da un’idea di Elisa Barucchieri era in programma domani venerdì 4 settembre, in due momenti, alle ore 19 e in replica alle 21.30 sul lungomare Regina Margherita, in prossimità dell’area parquet. Lo spettacolo era organizzato da «ResExtensa dance company» con fondi regionali destinati al piano straordinario «Custodiamo la Cultura in Puglia». Testi a cura di Selene Favuzzi.