Dal 27 al 29 settembre, oltre 160 persone hanno partecipato con entusiasmo al secondo weekend organizzato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene, in collaborazione con Regione Puglia, i comuni partner e l’Associazione Brindisi e le Antiche Strade nell’ambito del progetto europeo HIKE. Tre giornate ricche di camminate, pedalate, attività sportive e visite guidate, ma anche cura della segnaletica lungo il percorso, rese ancora più speciali dalle calde temperature che hanno permesso un bagno ristoratore nella splendida riserva naturale di Torre Guaceto, dopo la visita al ‘lido etico’ riserva WWF che protegge tartarughe e animali in difficoltà. L’iniziativa ha voluto celebrare proprio durante la Settimana Europea dello Sport e delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) uno stile di vita sano e sostenibile attraverso attività outdoor gratuite e aperte a tutti per vivere al meglio il nostro patrimonio in cammino. Gli eventi si sono svolti lungo alcune delle tappe più suggestive della Via Francigena del Sud, l’ultimo tratto dell’itinerario culturale del Consiglio d’Europa, che collega Canterbury a Roma e prosegue per oltre 900 km fino a Santa Maria di Leuca.

Il weekend pugliese ha visto anche la partecipazione di giornalisti, blogger e rappresentanti di associazioni internazionali come Paths of Greece e Culture Routes Society, provenienti rispettivamente da Grecia e Turchia, dove il progetto HIKE continuerà con nuovi eventi itineranti lungo la Via Egnatia e la Via della Tolleranza nei mesi di ottobre e novembre. Domenica 29 settembre, HIKE ha unito le proprie attività all’aria aperta con l’iniziativa “Clean Up” organizzata da Plastic Free Brindisi, un’azione collettiva di pulizia del tratto tra Punta del Serrone e Torre Punta Penne, per sensibilizzare sul tema dell’inquinamento e della cura dell’ambiente. Inoltre, durante la sosta presso il porticciolo turistico, ha conosciuto la realtà di Brindisi Colmare. A conclusione della giornata, il workshop dedicato al cammino in sicurezza ha visto la partecipazione di esperti di attività outdoor, medici dello sport e mental coach, con i saluti istituzionali di Francesco Ferrari, Presidente dell’Associazione Europea Vie Francigene, e Rosy Barretta, Presidente di Brindisi e le Antiche Strade. Il momento di confronto ha offerto ai partecipanti consigli pratici sulla scelta dell’attrezzatura tecnica, grazie agli interventi della guida ambientale Claudio Focarazzo e di Michael Bolognini, fondatore di METHOD Wilderness Experience, e ha approfondito la preparazione psico-fisica con il Dott. Giampiero Sorace e Monica Fontanive. Spazio anche all’esperienza della Via Francigena con la travel blogger Anna Pernice e all’accoglienza lungo l’itinerario, con Antonio Melcore dell’Associazione Brindisi e le Antiche Strade. Infine, un momento significativo è stato dedicato al tema dell’accessibilità del cammino, con la preziosa testimonianza di Adriano Bolognese dell’associazione Mollare Mai.

