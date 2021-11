more

Si è appena conclusa la tre giorni del Congresso Nazionale di ComfImpreseItalia nel corso del Congresso nazionale il rieletto Presidente Guido D’Amico mi ha concesso l’onore di nominarmi quale componente del direttivo nazionale. Si è trattato di una gradita e inaspettata sorpresa e per questo sento il dovere di esprimere al Presidente la mia immensa gratitudine per aver riposto fiducia nel mio lavoro e nella mia persona. Tale fiducia sarà ricambiata con il massimo dell’impegno che il ruolo richiede e mi consentirà di lavorare con maggiore incisività per il territorio che mi fregio di rappresentare.

Paolo Taurino

Presidente ConfImpreseItalia Brindisi e

Componente del direttivo Nazionale