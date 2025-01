Nella serata ieri 30 gennaio 2025, a San Pietro Vernotico, presso l’Aula Consiliare del Comune è stata consegnata dal Sindaco, dott.ssa Maria Lucia Argentieri, un attestato di merito al Luogotenente Carica Speciale Vincenzo Corianò, Comandante della locale Stazione Carabinieri, quale segno tangibile di ringraziamento per l’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri in favore della comunità.

In particolare, il riconoscimento è stato conferito con la seguente motivazione: “Per la costante vicinanza alla popolazione e per l’eccezionale impegno profuso nel contrasto al crimine, contribuendo in modo determinante alla sicurezza e al benessere della comunità di San Pietro Vernotico”.

L’Ispettore è il Comandante della Stazione Carabinieri di San Pietro Vernotico dal 1° aprile 2020 e il 21 dicembre 2022 ha ricevuto un Encomio Semplice conferitogli dal Comandante della Legione Carabinieri Puglia per una significativa attività di polizia giudiziaria condotta proprio nel comune Sanpietrano.