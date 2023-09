Ad impreziosire e amplificare la risonanza della Coppa del Mediterraneo U23 di scherma, che si svolgerà il 21 e 22 ottobre prossimi presso il palasport Elio Pentassuglia, sarà la presenza come ambassador dell’evento dello spadista azzurro Paolo Pizzo, due volte campione del mondo e medaglia olimpica. Una figura eccezionale, che ha combattuto in pedana e nella vita (quando ha dovuto affrontare un tumore), uscendone in entrambe le occasioni da vincitore. La straordinarietà dei valori incarnati da Pizzo hanno ispirato la realizzazione di un film, prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction, sulla sua vita, ossia “La stoccata vincente”, che andrà in onda in prima serata su Rai Uno il prossimo 24 settembre.

«Essere testimonial di questo evento – dichiara Pizzo – rappresenta per me una grande emozione. Brindisi è una città alla quale sono particolarmente legato. Non è retorica. Dopo trent’anni di vacanze trascorse in questo territorio, ho avuto modo di apprezzarne la straordinaria bellezza e di constatare come sia pronto ad ospitare competizioni di alto livello come la Coppa del Mediterraneo, che mette in vetrina i migliori prospetti al mondo. Sono salito su molti palcoscenici, ho calcato molte pedane, e questa è una manifestazione in cui ho visto l’essenza dello sport. Si affrontano, infatti, nazioni che vivono un rapporto di rivalità a livello geopolitico e nonostante ciò, gli atleti si comportano sempre con grande rispetto, lealtà e sportività. Sono valori importanti – conclude – sui quali porre l’accento, soprattutto in un momento come questo».

La stessa emozione attraversa il comitato organizzatore dell’evento e la comunità brindisina, che non vede l’ora di godere dello spettacolo sportivo e di apprezzare da vicino un campione protagonista – è proprio il caso di dirlo – di una vita da film.

