Med Blase ha annunciato sui social l’uscita del suo nuovo singolo, “OCCHI”, in collaborazione con sarapag disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 12 gennaio 2025. Un brano che mescola sonorità pop-funky e un testo profondo, capace di catturare le complessità emotive di un amore difficile e pieno di sfaccettature.

“OCCHI” esplora il ruolo delle percezioni e dei punti di vista in una relazione, evidenziando come realtà e illusioni possano intrecciarsi, dando vita a un conflitto interiore ricco di significato. Il ritornello, con la sua forza evocativa, descrive l’intensa sensazione di essere visti esclusivamente attraverso gli occhi dell’altro, ma al contempo intrappolati in un gioco di verità distorte e menzogne.

“Con questo brano volevamo raccontare quella linea sottile tra ciò che è reale e ciò che ci costruiamo nella nostra mente quando amiamo qualcuno,” spiega Med Blase. “Il sound pop-funky è una scelta che ci permette di unire leggerezza e profondità, proprio come le emozioni contrastanti che viviamo nei rapporti difficili.”

Dopo un anno di attesa senza pubblicare alcun brano durante il 2024, Med Blase torna finalmente sulla scena musicale. “Ho bisogno di prendermi del tempo per focalizzarmi su un obiettivo,” aveva dichiarato l’artista e questo è forse un segnale che ora “un obiettivo” c’è.

“Abbiamo voluto creare qualcosa che fosse non solo piacevole da ascoltare, ma che aiutasse a riflettere su come vediamo noi stessi e gli altri, sulle diverse prospettive secondo cui possiamo osservare e raccontare le relazioni che instauriamo. Gli occhi e l’amore si fanno filtro delle nostre storie” aggiunge sarapag. Per lei inoltre “OCCHI” rappresenta la sua prima pubblicazione ufficiale, un debutto che potrebbe segnare l’inizio del suo percorso artistico.

Med Blase si conferma un talento emergente della scena musicale italiana, capace di combinare facilmente stili musicali accattivanti con testi che toccano corde profonde. “OCCHI” promette di conquistare il pubblico con la sua modernità e intensità emotiva.

Biografia

Med Blase, pseudonimo di Mattia Demitri (San Pietro Vernotico, 6 Giugno 2000), è un cantautore italiano.

Ha iniziato ad appassionarsi alla musica in tenera età, intraprendendo nel 2008 i suoi primi studi in ambito musicale: prima con la chitarra e poi con gli strumenti a fiato, entrando in una banda scolastica.

Nel 2014, dopo 3 anni di attività, abbandona la banda giovanile della sua città – Mesagne – e gli strumenti musicali per concentrarsi su un’altra grande passione: la produzione video. Con i suoi lavori, riscontra un discreto successo nel territorio pugliese.

Nel giro di soli due anni, l’avvicinamento a diversi artisti – emergenti e non – ed una forte delusione d’amore faranno riaffiorare il suo spirito da artista musicale. La musica torna, così, ad essere nuovamente un aspetto fondamentale nella vita dell’artista, tanto da decidere di iniziare una carriera da solista: prima nel suo territorio e poi ampliando il progetto.

Nel 2019, infatti, Med Blase si trasferisce nella città metropolitana di Bologna, lì nel 2021 studia doppiaggio all’Accademia Nazionale del Cinema.