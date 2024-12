La compagnia International Ballet Company Messapica, da un progetto dell’Associazione “Culturale Bell Art Academy”, in collaborazione con “Naturalmente Tenuta nel Mezzo”, si offre come opportunità formativa per giovani talenti provenienti dall’Italia e dall’estero, avendo come riferimento di trainee program la città di Mesagne.

I suoi giovani ballerini provenienti da Malta, Giappone, Messico, Ungheria, Svizzera, Inghilterra, Australia e Italia, insieme a ospiti professionisti da “Comical Opera House” di Bucarest, presentano quest’anno “Lo Schiaccianoci”, coreografia e regia di Valentin Bartes assistito dalla maestra Tatiana Anton co-direttrice; costumi di Gianluca Saitto. Con il corpo di ballo International Ballet Company Messapica e del Liceo Coreutico “Epifanio Ferdinando”, lo spettacolo andrà in scena giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 dicembre a partire dalle ore 21. I biglietti sono disponibili su Vivaticket.