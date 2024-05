MERCATO DELLA TERRA DELL’ALTO SALENTO

San Vito dei Normanni – Domenica 5 maggio 2024

Torna nella piazza di San vito il MERCATO DELLA TERRA DELL’ALTO SALENTO organizzato da Slow Food Alto Salento nel mese dedicato alla BIODIVERSITÀ

Domenica 5 maggio Il cuore di San Vito si farà pulsante di gusto e conoscenza, scoperta ed incontro intorno alla chiocciola di Slow Food.

Dalle farine ai formaggi, dal miele alla pasta fresca, dalle conserve ortofrutticole allo zafferano fino ad arrivare all’olio, al pomodoro e ai PRESÌDI SLOW FOOD: il capocollo di Martina Franca, i pomodori Regina di Torre Canne, il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto, la carota di Polignano, il biscotto di Ceglie Messapica, il confetto riccio di Francavilla Fontana oltre ai produttori del presidio Slow Food degli Ulivi Secolari.

Tra le vie del centro vi sarà anche ANTIGUA, che animerà le vie del centro della Città. Un mercatino del vintage, dell’antiquariato e delle pulci con espositori provenienti da tutto il Salento riunisce esperti antiquari, appassionati di vintage, venditori di libri e fumetti usati, commercianti di oggetti di modernariato tutto da esplorare.

Accanto alle attività per i grandi, una particolare attenzione sarà data ai bambini:

un appuntamento per indagare la biodiversità in un laboratorio dedicato al mondo delle Api, all’importanza degli impollinatori e alla dolcezza del miele, dedicato ai bambini ma con un occhio agli adulti a cura di COOPERATIVA THALASSIA e INFOPOINT SAN VITO.

Presenti a questa edizione

In particolare saranno presenti: Agricola Sife’, Azienda Agricola Bennardi, Caseificio C.A.V.I., Caseificio Lanzillotti, Emalu, Infuseria Brindisina, La Caseddha, La Locanda Di Nonna Mena, Masseria Agricola Ole’re, Masseria Foggelle, Mestagnaz, Nicola Tardio, Santoro, Sapori Di Latte, Sinergie, Tatama’, Xfarm, Calemone, Zaccaria, ⁠Comunità Del Biscotto Cegliese

Il MERCATO DELLA TERRA DELL’ALTO SALENTO è organizzato con il patrocinio ed il supporto dell’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni.

Pagina facebook; https://www.facebook.com/groups/164046853658219/user/100064689756096/