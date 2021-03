Il 26 marzo 2021 è stato pubblicato su Spotify e su tutti gli store digitali il singolo “Tossica” di Dora Maar.

Un brano potente, ritmo alto con la chitarra in evidenza che lancia fendenti, segna l’esordio discografico di Dora Maar.

Il nuovo progetto musicale è promosso dal compositore e cantante Carlo D Maar e la collaborazione di Paco Maddalena (chitarra e basso) come produttore artistico. Richiami al grunge e al rock degli anni ’90 sono le radici di Dora Maar.

Il nome è un chiaro riferimento alla pittrice, fotografa e poetessa surrealista nonché musa di Pablo Picasso e al suo inquieto e languido erotismo malinconico.

Il singolo “Tossica” anticipa un EP di cinque tracce che sarà pubblicato a breve.

Il brano parla di un sentimento, che come sostanza o una droga può portare a uno stato di intossicazione ma non necessariamente in senso negativo.

Il motivo è puro rock chitarristico senza fronzoli e diretto, accompagnato da confusione latente in un turbinio di emozioni contrastanti.

Alla realizzazione del nuovo brano di Dora Maar hanno partecipato Jordan Rech (batteria), Paolo Montinaro (registrazioni in studio della batteria), Marco Ancona (Mix) e Fra Guadalupi (mastering).

MARCO GRECO