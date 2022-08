Il Forum Eventi di San Pancrazio S.no, si prepara ad ospitare mercoledì 17 Agosto la tappa de “La mia voce Tour” di Fabrizio Moro e sabato 20 agosto “Una serata tra amici”, spettacolo di Christian De Sica.

Fabrizio Moro è tornato con il tour live con “La mia voce tour 2022”, esibendosi dal vivo in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto. Durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo live i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso.

Un racconto lungo una vita quello di Christian De Sica tornato con un nuovo concerto-spettacolo showman dal titolo “Una serata tra amici”, dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su Rai Uno.

L’attore si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre.

Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione. Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale.

Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica.

Per info e prevendite: Forum Eventi via Taranto a San Pancrazio S.no

342 194 44 29 oppure su ciaotickets.com