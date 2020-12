Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«Come promesso, abbiamo finanziato due bandi per le famiglie residenti nel Comune che hanno da due figli minorenni in su, e che sono in difficoltà economica per il Covid: la delibera è stata approvata in Giunta municipale.

Il primo bando stanzia 166.000 euro di residuo del Fondo regionale di sostegno al pagamento delle bollette e degli affitti, il secondo 105.000 euro da economie realizzate dal Comune.

Il bando da 166.000 euro è riservato alle famiglie con Isee fino ai 15.000 euro, in grado di certificare una riduzione del reddito a causa della pandemia; a quello da 105.000 euro possono invece partecipare tutte le famiglie con Isee fino ai 10.000 euro.

I due bandi sono alternativi fra loro, prevedono 100 euro per ogni figlio e saranno pubblicati entro dieci giorni.

Questi provvedimenti straordinari si aggiungono ai buoni-spesa già deliberati: ringrazio l’assessore Angela Carrieri e la struttura dei Servizi sociali comunali per tutto l’importante lavoro fatto.

L’emergenza economica legata al Covid è particolarmente pesante: la nostra Amministrazione sta cercando con ogni mezzo a disposizione di allargare quanto più possibile la platea dei destinatari degli aiuti straordinari.

Ci siamo impegnati a far sì che nessuno rimanga indietro, e vogliamo riuscirci».

Ufficio Stampa

Città di Fasano