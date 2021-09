Ritorna anche quest’anno la Festa dell’Ave Maris Stella, in programma al rione Casale di Brindisi dal 9 al 12 Settembre pv. Il programma della quattro-giorni prevede la celebrazione dei riti religiosi dedicati alla “Madonna del Mare”. Anche per l’edizione 2021 purtroppo non sarà possibile, a causa delle restrizioni Covid, svolgere le processioni, sia per terra che per mare. Questo il programma dettagliato:

Giovedì 9: Festa delle Famiglie

Celebrazione eucaristica con Benedizione delle Famiglie e dei bambini (ore 19,00). Musica e preghiere (ore 20,30). Agape con le famiglie (ore 21,30).

Venerdì 10: Maria al Villaggio dei Pescatori

Momento di preghiera (ore 18,00) e Celebrazione Eucaristica con la statua della Vergine (ore 19,00) al Villaggio dei Pescatori: presiede Don Mimmo Roma.

Sabato 11: Maria torna in Chiesa

Solenne Celebrazione Eucaristica sul sagrato della Chiesa (ore 19,00).

Domenica 12: Evviva Maria

Sante Messe alle ore 09,00, 11,00 e 19,00.