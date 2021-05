Sabato 8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, la facciata principale di Castello Imperiali sarà illuminata artisticamente per celebrare il lavoro di milioni di volontari operativi nei contesti nazionali ed internazionali.

Nell’ultimo anno Francavilla Fontana ha retto l’onda d’urto della pandemia anche grazie all’impegno di decine di donne e uomini delle associazioni di volontariato che gratuitamente hanno lavorato per alleviare le sofferenze della cittadinanza.

L’ex Laboratorio Urbano di via Zullino, dopo l’affidamento al locale comitato della Croce Rossa, è diventato uno dei simboli della lotta cittadina al virus. Da qui è partita una straordinaria gara di solidarietà per fornire aiuti materiali, sotto forma di pacchi alimentari, alle famiglie più fragili.

“A più di un anno dall’inizio della pandemia, appare chiaro il contributo di tutte le Associazioni di volontariato per fronteggiare l’emergenza. Sabato 8 maggio – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – illumineremo la facciata del Castello di rosso per ricordare la Giornata Mondiale della Croce Rossa, ma soprattutto per ringraziare quanti ogni giorno si sono sacrificati in prima persona per il benessere della nostra comunità.”

Sul fronte dell’emergenza sanitaria prosegue il graduale ritorno verso la normalità con le riaperture delle attività commerciali e una maggiore libertà di spostamento.

Per consentire alla cittadinanza di poter usufruire di spazi esclusivi, in cui poter passeggiare e far giocare i bambini senza pericoli, l’Amministrazione Comunale ha deciso di reintrodurre a partire da domenica 9 maggio le aree pedonali domenicali in viale Vincenzo Lilla e via Roma.

“In questo lungo periodo di pandemia abbiamo affrontato l’emergenza sacrificando il diritto delle persone a godere per almeno un giorno alla settimana di spazi pubblici privi di auto. Da domenica 9 maggio – conclude il Sindaco – restituiremo, in particolare ai bambini, un pezzo della nostra Città per giocare e socializzare senza smog e pericoli.”