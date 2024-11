Un opuscolo informativo sul fenomeno dell’antibiotico resistenza è l’iniziativa ideata dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi per celebrare la Giornata europea per la consapevolezza sugli antibiotici celebrata ogni anno il 18 novembre.

La Giornata è promossa dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie e ricade nell’ambito della più ampia settimana mondiale della consapevolezza antimicrobica (World Antimicrobial Awareness Week) e rilanciata dalle quattro agenzie: l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

L’opuscolo è stato elaborato dalla Uosd Sicurezza alimentare e Antibiotico resistenza del Dipartimento di Prevenzione con un linguaggio semplice e sintetico, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza e la consapevolezza nei cittadini sugli antibiotici e su un utilizzo più cauto e razionale.

“L’efficacia degli antibiotici – dice il medico veterinario Vito Magli, responsabile ad interim del Servizio – è stata messa a rischio negli ultimi anni dall’uso eccessivo e improprio che spesso ne viene fatto, in ambito umano e veterinario, e che ha portato all’insorgenza del fenomeno dell’antibiotico-resistenza. Quest’ultimo, comportamento naturale biologico di adattamento all’ambiente da parte dei batteri che acquisiscono la capacità di resistere ad agenti antibatterici per loro potenzialmente letali o inibenti, ha assunto, nel corso degli anni, i caratteri di una delle principali emergenze sanitarie globali: si stima che l’antibiotico resistenza potrebbe causare la morte di 10 milioni di persone all’anno entro il 2050”.

“Gli interventi per contrastare il fenomeno – dice Federica Rausa, medico veterinario dello stesso staff – devono prevedere un approccio One Health che coinvolga il settore umano, animale ed ambientale, con l’obiettivo di mantenere efficaci i nostri preziosi farmaci contro i batteri, gli antibiotici”.

Anche il Piano regionale della Prevenzione 2021-2025 si pone l’obiettivo strategico di promuovere la consapevolezza da parte della comunità nell’uso degli antibiotici, attraverso azioni di informazione ed educazione rivolte ai cittadini. Per questo la distribuzione degli opuscoli è stata effettuata negli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei veterinari della provincia di Brindisi, e saranno consegnati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che aderiranno al progetto didattico “A lezione di One Health, programma sull’uso prudente e razionale degli antibiotici e di contrasto all’antibiotico resistenza”, inserito nel Catalogo regionale di Promozione della salute nelle scuole, a cui ha contributo anche lo stesso personale della Uosd Sicurezza Alimentare e Antibiotico resistenza.

