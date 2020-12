L’Associazione “G. Di Vittorio” informa che, in occasione delle festività natalizie, IL DIZIONARIO MESAGNESE di Marcello Ignone, può essere acquistato presso le librerie e le edicole di Mesagne oppure se ne può prenotare una copia indirizzando una mail a info@divittoriomesagne.it.

Il Dizionario, frutto della ricerca ultradecennale del prof. Marcello Ignone, è stato pubblicato dalla casa editrice Sulla Rotta del Sole. Giordano Editore.

Il Dizionario ha riscontato l’interesse ed il favore di numerose famiglie mesagnesi e le prossime festività natalizie offrono l’occasione, a chi ne fosse ancora sprovvisto, di acquistarne una copia anche per i tanti mesagnesi residenti in altre parti d’Italia. L’Associazione DiVittorio fa sapere che, con un piccolo contributo per le spese postati, è in grado di spedire il Dizionario in ogni parte d’Italia.

Novemila lemmi, centinaia di proverbi, curiosità, origine delle parole: è questo il contenuto del volume che conta circa 900 pagine ed una pregevole fattura.

ASSOCIAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO – MESAGNE