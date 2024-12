Si conclude il progetto aziendale sul tema della donazione organi, realizzato negli istituti scolastici, con uno spettacolo teatrale che si terrà al Verdi di Brindisi lunedì 16 dicembre alle 9.30 a cura dell’associazione “Lo sportello di Mattia”.

Sono circa 900 gli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti comprensivi della città di Brindisi coinvolti in questa prima fase del progetto, partito nel mese di ottobre. Medici esperti della Asl Brindisi hanno condotto lezioni frontali con l’obiettivo di diffondere la cultura del dono in un percorso educativo e didattico finalizzato a consentire ad ogni studente di effettuare una libera scelta sul diventare donatore ed essere parte attiva nella diffusione delle corrette informazioni in ambito familiare e amicale su questo tema. Al termine delle relazioni sono intervenuti anche rappresentanti dell’Aned che hanno portato la loro testimonianza di chi ha ricevuto un trapianto grazie a un donatore, e i familiari di Mattia Tagliente, 24enne deceduto nel 2013 dopo un incidente stradale i cui organi sono stati donati per volontà dei genitori.

Il progetto è stato ideato dalla Asl Brindisi in collaborazione con il Centro regionale trapianti e con l’Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale di Brindisi.

“Lo sportello di Mattia”, associazione fondata dai familiari dal ragazzo, porterà in scena “Il Regalo”, rappresentazione teatrale sui temi dell’amore, della vita, della famiglia e soprattutto sulla cultura del dono. Lo spettacolo, parte integrante del progetto, nasce da un testo originale di Giovanni Gentile, regia Danilo Giuva, aiuto regia Elina Semeraro, attori protagonisti Marco Tagliente (Giovanni), Mariantonietta Di Marco (Camilla) e Lilly Carbotti (Flavia).

L’evento sarà moderato da Antonello Dell’Era, medico foggiano che ha ricevuto un trapianto, e da Roberta Romito, entrambi componenti dell’associazione.

Interverranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il professor Loreto Gesualdo, coordinatore del Centro regionale trapianti, e la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Tiziana Di Noia. Per la Asl saranno presenti il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il direttore di Nefrologia e Dialisi Luigi Vernaglione, il direttore di Anestesia e Rianimazione del Perrino Massimo Calò. Tra gli esperti che hanno elaborato il progetto e condotto gli incontri parteciperanno i medici che nella Asl si occupano in particolare di donazione organi: la coordinatrice delle attività prelievo Ada Patrizio e Ontina Logreco, medico rianimatore della stessa équipe, la nefrologa coordinatrice territoriale donazione e trapianto dell’Area Vasta sud Lucia Argentiero.

Gli studenti, a cui è rivolto lo spettacolo, saranno accompagnati dai docenti delle classi che hanno partecipato al progetto.

