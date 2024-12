L’IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne per tre giorni si è trasformato in un incubatore di idee e innovazione, i cui protagonisti sono stati gli studenti del triennio, del Liceo scientifico, del Tecnico Tecnologico e del Tecnico Economico.

Youth Brindisi è un progetto finanziato dal fondo politiche giovanili e promosso da Anci, nell’ambito dell’avviso “Giovani e Impresa – Interventi locali per l’orientamento dei giovani alla cultura d’impresa”. Realizzato dal Comune di Brindisi insieme a una rete di partner strategici – tra cui The Qube Incubatore Certificato, Time Vision, Gaw Web Agency, Cna Brindisi e Confindustria Brindisi – il progetto mira a diffondere nei giovani il “seme” dell’intraprendenza e a dotarli di strumenti pratici per diventare i veri protagonisti del futuro sviluppo economico e imprenditoriale locale. L’iniziativa accompagna i ragazzi in un percorso che parte dall’ideazione e culmina nella realizzazione di progetti aziendali concreti, con l’obiettivo di generare un impatto significativo sulla crescita sociale ed economica del territorio brindisino.

La prima fase del progetto, svolta in questa tre giorni al Ferdinando, a cura di The Qube, punta a sviluppare le competenze fondamentali per la nascita di idee imprenditoriali sostenibili a supporto del mondo professionale e del lavoro. Gli alunni, grazie a metodi innovativi, sperimentano processi che stimolano: creatività, lavoro di squadra e capacità di trasformare le idee in obiettivi ed in azioni concrete.

La seconda fase del progetto vedrà i team del Ferdinando con i migliori picth molto innovativi e sostenibili, impegnarsi in un’intensa maratona di innovazione. L’Hackathon si terrà presso il Molo 12 Coworking & Maker Space (alias Palazzo Guerrieri) di Brindisi, nelle date tra il 17 e il 18 dicembre prossimi. Qui, team di giovani aspiranti imprenditori lavoreranno insieme per trovare soluzioni innovative e affrontare le sfide reali, sempre supportati da mentor esperti e utilizzando risorse tecnologiche avanzate. Le idee migliori verranno presentate a una giuria che selezionerà i progetti con il maggiore potenziale, per accedere alla successiva fase di sviluppo.