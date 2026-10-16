La Puglia si conferma regina del turismo nazionale e internazionale alla fiera TTG Travel Experience 2026 di Rimini. All’interno dello spazio espositivo della Regione Puglia, l’incontro istituzionale e la conferenza stampa ufficiale hanno acceso i riflettori sulla provincia di Brindisi e sulle eccellenze del territorio, delineando le linee guida per il futuro del comparto.

L’obiettivo centrale della partecipazione alla prestigiosa fiera riminese è stato chiaro: consolidare i trend positivi dell’ultima stagione estiva e accelerare sulla destagionalizzazione. Le strategie presentate mirano a trasformare il territorio in una meta attrattiva 365 giorni l’anno, puntando con decisione su asset sostenibili come i cammini storici, le ciclovie e i grandi eventi culturali.

In questo scenario di crescita, Brindisi rivendica un ruolo di hub strategico e vuole posizionarsi fermamente al centro del turismo regionale. La sfida cruciale emersa durante la fiera riguarda la necessità di valorizzare maggiormente le sue storiche porte d’accesso: il porto e l’aeroporto, considerati nodi infrastrutturali ed economici fondamentali per intercettare i flussi internazionali e garantire collegamenti rapidi, moderni e integrati con l’intero territorio salentino.

A gestire i tempi e stimolare il confronto tra i diversi attori del sistema turistico è stato il giornalista e conduttore Carlo Amatori, che ha moderato l’intero dibattito. Al tavolo dei relatori si sono confrontati i vertici del territorio, tra cui il Presidente di Assoturismo Confesercenti Brindisi, Enzo Diroma, insieme ai rappresentanti istituzionali e associativi regionali e comunali.

Un contributo fondamentale alla discussione è arrivato da Giuseppe De Maria, assessore del Comune di Brindisi, che ha inserito la rappresentanza ufficiale della città capoluogo all’interno del dibattito. De Maria ha insistito in particolare sulle strategie di sviluppo turistico locale e sulla centralità del potenziamento dei nodi infrastrutturali aeroportuali e portuali, elementi chiave per la competitività della città.

Tra gli interventi di rilievo spicca quello di Toni Matarrelli, presente nella sua veste di Presidente del Consiglio regionale della Puglia. Matarrelli, che proprio al TTG ha incontrato il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, ha ribadito il pieno supporto della Regione alle nuove rotte del turismo lento, della mobilità dolce e degli eventi di respiro internazionale, leve fondamentali per attrarre flussi anche nei mesi di spalla, potenziando al contempo l’attrattività dell’intera provincia brindisina.

Accanto all’offerta ricettiva tradizionale, il TTG 2026 ha dedicato un focus strategico all’ospitalità alternativa e al comparto extralberghiero. L’evento centrale è stato il panel intitolato “Beyond Hospitality – Oltre l’ospitalità, dentro il futuro del turismo”, ideato, organizzato e promosso da Michele Piccirillo, Presidente di Confesercenti della provincia di Brindisi e Vicepresidente Regionale di Confesercenti Puglia. Piccirillo, leader del commercio locale già alla guida dell’associazione dal 2021 e riconfermato per acclamazione lo scorso maggio 2026, ha rimarcato l’importanza di fare rete per elevare gli standard qualitativi dell’accoglienza.

Il panel è stato il perfetto trampolino di lancio per la seconda edizione della BTEP (Borsa del Turismo Extralberghiero Pugliese), ufficialmente annunciata per marzo 2027 proprio a Brindisi. Un appuntamento che promette di diventare il fulcro delle contrattazioni commerciali per b&b, case vacanza e dimore storiche pugliesi.

La fiera di Rimini si chiude per il territorio brindisino con un bilancio estremamente positivo. Il modello integrato emerso dal dialogo tra Confesercenti e Assoturismo guidate da Piccirillo e Diroma, l’amministrazione comunale di Brindisi rappresentata dall’assessore De Maria e le istituzioni regionali dimostra che la Puglia non vuole solo attrarre “numeri”. La nuova rotta punta a una crescita qualitativa ed economicamente sostenibile, capace di valorizzare l’autenticità del territorio e le sue infrastrutture chiave ben oltre i confini della classica stagione balneare. Per ulteriori approfondimenti ed estratti della conferenza, è possibile consultare direttamente i canali informativi locali di Brindisi.

Giada Amatori