Con due Avvisi pubblici, riguardanti rispettivamente una “maratona di sviluppo” (hackathon) e un percorso gratuito di formazione imprenditoriale il Comune di Brindisi dà avvio a Brindisi Cresce – Competenze innovative per nuove possibilità, la misura dedicata alla formazione e all’accompagnamento all’autoimprenditorialità promossa nell’ambito di Brindisi Per e del progetto Be Brindisi, finanziato dal Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

L’iniziativa assume la rigenerazione urbana e l’attivazione dello spazio pubblico come ambiti nei quali sperimentare nuove opportunità di impresa e di sviluppo locale ed il percorso intende accompagnare la nascita di imprese innovative che, attraverso attività culturali e creative, servizi innovativi, iniziative turistiche, ambientali, sportive e di valorizzazione territoriale, possano contribuire all’uso, alla cura e all’animazione degli spazi pubblici della città. I possibili ambiti comprendono la cultura, l’economia creativa, il turismo lento ed esperienziale, la blue economy, gli sport acquatici, la cura del verde e la sostenibilità ambientale.

Il programma prenderà avvio con l’Hackathon Brindisi Cresce, in programma giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso Palazzo Guerrieri. Le due giornate coinvolgeranno un massimo di 100 partecipanti in un laboratorio intensivo di progettazione collaborativa e ci si può candidare entro le ore 23:59 del 25 ottobre 2026. All’Hackathon farà seguito il percorso di formazione e accompagnamento all’autoimprenditorialità, che si svolgerà dal 9 novembre al 21 dicembre 2026. Il programma, rivolto a un massimo di 50 partecipanti, avrà una durata complessiva di 60 ore e sarà articolato in 20 incontri in presenza, prevalentemente in orario pomeridiano. Le candidature al percorso formativo dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 1° novembre 2026

Brindisi Cresce costituisce il percorso preparatorio e propedeutico alla successiva misura Brindisi Crea – Fresche idee d’impresa per una città che evolve, attraverso la quale saranno sostenute nuove iniziative imprenditoriali mediante contributi a fondo perduto, secondo i requisiti e le modalità che saranno definiti dal relativo Avviso pubblico.

Il programma sarà presentato alla cittadinanza martedì 20 ottobre 2026, alle ore 16:00, presso la Scalinata Scolmafora.

Gli Avvisi completi e tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sui siti istituzionali del Comune di Brindisi e del programma Brindisi Per:

www.comune.brindisi.it

www.brindisiper.it