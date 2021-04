Sono in fase d’istallazione tre eco isole ecologiche amovibili, delle otto totali previste, a nord in corrispondenza di contrada Giancola, in corrispondenza dello svincolo per San Vito Scalo ed a sud sulla litoranea verso Cerano.

Inizialmente si è scelto di ubicarle in corrispondenza di quelli che oggi sono i punti abituali di abbandono, individuati su tutto il territorio del comune di Brindisi, per poi essere dislocate in modo più uniforme e razionale per garantire una completa copertura del territorio.

“L’impegno dell’amministrazione – spiega l’assessore all’Igiene pubblica Massimo Vitali – per agevolare la raccolta differenziata e tenere pulita la città prosegue con la massima attenzione. Questo ulteriore strumento è importante e sarà implementato in futuro. L’obiettivo deve essere però condiviso dai cittadini ai quali chiedo la massima collaborazione”.