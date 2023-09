La Brain Dinamo Brindisi annuncia l’inserimento nel roster di tre cinque nuovi atleti:

Tre di assi provengono dall’Aurora Brindisi: Davide Aloisio, Riccardo Calcagni e Simone Paciullo.

A seguito dell’accordo siglato in estate tra le società, con l’Aurora Brindisi che è diventata società satellite della Brain Dinamo, i tre giovani atleti, punte di diamante del settore giovanile aurorino, entrano ufficialmente a far parte della formazione allenata da coach Antonio Cristofaro che affronterà il prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Davide Aloisio, ala di 190 cm (2005), Riccardo Calcagni, ala di 190 cm (2006) e Simone Paciullo, playmaker di 176 cm (2005), hanno condiviso tutto il loro percorso nelle giovanili dell’Aurora, raggiungendo importanti traguardi a livello personale e di squadra, tra i quali: partecipazione alle finali nazionali U14 a Cagliari e 3vs3 nella fase finale a Jesolo, varie convocazioni nelle rappresentative della Puglia e il quarto posto nella Divisione Nazionale Giovanile – DNG nella passata stagione.

Per Aloisio e Paciullo nella scorsa stagione è arrivato l’esordio in un campionato senior con la maglia dell’Assi Brindisi in Serie C Silver, mentre Calcagni è stato convocato nella nazionale di categoria e ha aggiunto al suo palmares la vittoria del torneo 3vs3 nazionale nel 2023, ottenendo tra l’altro la nomina di MVP dello stesso torneo.

Un curriculum di alto livello a dispetto della giovanissima età dei tre atleti: l’occasione di far parte di un roster competitivo come quello della Brain in Serie B potrà essere un ottimo trampolino di lancio per questi ragazzi, proseguendo nello straordinario percorso di crescita di cui sono stati protagonisti con l’Aurora Brindisi e di cui continueranno ad essere punto di riferimento per le formazioni di categoria.

I due altri under inseriti nel roster sono Davide Buttiglione e Tommaso Guadalupi, provenienti dalla Happy Casa Brindisi, formazione militante nella massima serie di pallacanestro.

Davide Buttiglione, ala di 193 cm classe 2006, si affaccia alla pallacanestro a 12 anni indossando la maglia della New Basket Brindisi. Oltre alla carriera da cestista, durante la pandemia ha coltivato anche la passione dell’atletica leggera ottenendo notevoli risultati. Con il ritorno alle attività in palestra, il basket diventa il punto centrale della sua vita sportiva emergendo con la canotta della Happy Casa nei campionati regionali di categoria e conquistando due “Memorial Papini” a Rimini e partecipando al prestigioso torneo “Giovani Leggende” a Varese, risultando protagonista con 34 punti in semifinale e vincendo il premio fair play. Da quest’anno è aggregato alla prima squadra della Happy Casa.

Tommaso Guadalupi, ala/pivot di 199 cm classe 2006, nonostante la giovanissima età è una vecchia conoscenza della Dinamo: nella stagione 2021/2022 ha indossato la nostra maglia nel campionato di Serie C Silver (poi vinto) facendo il suo esordio in un campionato senior a Taranto.

Protagonista in tutte le competizioni giovanili con la canotta della Happy Casa Brindisi, ha conquistato le finali U14 a Porto San Giorgio prima della convocazione al concentramento della Nazionale Italiana. Nel 2022 a Parma partecipa al Basket Project Tournament e viene premiato quale MVP della manifestazione.

Insieme al suo compagno Davide conquista due edizioni del “Memorial Papini” a Rimini e in questa stagione è stato aggregato alla prima squadra della Happy Casa, agli ordini di coach Fabio Corbani e del suo staff.

Si ringrazia la Happy Casa Brindisi per la concessione del doppio utilizzo degli atleti.

Aloisio, Calcagni, Paciullo, Buttiglione e Guadalupi saranno presentati, insieme a tutti i loro compagni di squadra, oggi – martedì 26 settembre – alle ore 18:00 nella Sala del Capitello di Palazzo Granafei-Nervegna, in occasione della presentazione alla città della Brain Dinamo Brindisi 2023/2024.

La cittadinanza è invitata a partecipare per sostenere il progetto Dinamo!

Ufficio Comunicazione Brain Dinamo Brindisi