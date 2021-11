Limongelli Dinamo Basket Brindisi – N.C. Barletta 92-83 (27-25, 28-19, 17-22, 20-17)

Dinamo Brindisi: Greco, Staselis 23, Pellecchia 11, Rollo 4, Ferrienti 4, Pulli 18, Caloia 8, Labate, Mazzeo ne, Longo ne, Scivales, Kibildis 24. All. Cristofaro

Barletta: Balducci 7, Mirando 13, Degni 6, Terrone, Samenas 12, Dominguez 20, Rizzi 6, Serino 16, Castagnaro, Caruso 3. All. Degni

Arbitri: Tornese di Monteroni di Lecce (LE) e Conforti di Matera

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi conquista la quarta vittoria consecutiva e mantiene l’imbattibilità nel campionato di Serie C Silver pugliese battendo la Nuova Cestistica Barletta per 92-83.

Una partita intensa che ha divertito il pubblico del PalaZumbo: nonostante la Dinamo abbia sempre condotto il match nel punteggio, la squadra barlettana ha venduto cara la pelle provando a resistere ai diversi break dei padroni di casa.

Nel primo quarto la Dinamo alza subito il ritmo con i canestri dei suoi esterni ed in particolare con i 9 punti del giovane Pellecchia, resistendo ai canestri di Serino e Dominguez per gli ospiti, chiudendo in vantaggio per 27-25. Nel secondo tempino i padroni di casa tentano l’allungo trascinati dalle triple di Kibildis (14 punti nel quarto) e dai rimbalzi di Pulli rientrando negli spogliatoi in vantaggio di 11 lunghezze sul 55-44.

Terzo quarto che vede il ritorno della formazione ospite grazie all’alta percentuale di realizzazione da 3 punti e con la Limongelli che resiste grazie a Staselis, che è un rebus per la difesa barlettana, e all’intensità del capitano Rollo. La frazione si conclude 72-66 con l’ultimo quarto che si preannuncia battaglia vera: è il turno di Vincenzo Pulli che firma una doppia-doppia grazie ad una solidissima prova offensiva (18 punti alla fine per lui) condita da ben 16 rimbalzi (8 difensivi e 8 offensivi), che insieme ai canestri di Staselis, chiudono definitivamente i giochi al PalaZumbo e consegnando i 2 punti in classifica alla squadra brindisina.

Una vittoria importante per i ragazzi allenati da coach Cristofaro perché arrivata grazie ad una prestazione corale e che ha saputo innescare i giocatori più in forma durante il match, contro una squadra aggressiva ed esperta come quella della Cestistica Barletta che continuerà a lottare per far parte della parte alta della graduatoria.

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi conferma il primo posto in classifica in attesa di conoscere gli altri risultati di giornata. Prossimo impegno in trasferta per i brindisini sabato 27 novembre alle ore 18:00 contro l’Anspi Santa Rita Taranto sul parquet del PalaFiom: diretta facebook sulla pagina www.facebook.com/dinamobrindisi a partire dalle 17:55.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi