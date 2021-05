La città di Carovigno è stata inserita nell’elenco dei Comuni a economia prevalentemente turistica e città d’arte con la qualifica di “Comune ad economia prevalentemente turistica” per il triennio 2021/ 2023.

E’ quanto previsto dall’Atto dirigenziale di alcuni giorni fa (N. 61 del 27/04/2021) del Dipartimento del Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio – Sezione Turismo.

Il Comune di Carovigno infatti era rimasto fuori dall’elenco regionale sin dal 2017, tale mancanza è stata riscontrata nel 2020 e ha dato il via a marzo scorso alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte.

“E’ fondamentale per una città a forte vocazione turistica quale Carovigno essere presente nell’elenco regionale – afferma il consigliere regionale di ‘CON Emiliano’, Alessandro Leoci. Questo riconosce gli sforzi della città e degli operatori tutti in tale direzione e soprattutto attribuisce un punteggio maggiore nella fase di valutazione dei progetti candidati ai vari bandi pubblici e regionali. Ringrazio l’Assessore al Turismo Massimo Bray per l’attenzione mostrata insieme al Dirigente e ai funzionari della Sezione Turismo, nonché per la celerità con cui è stato dato seguito all’istanza del Comune di Carovigno. Il loro operato è encomiabile per l’attenzione ai territori e il supporto allo sviluppo del turismo”.

Nello specifico, all’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Carovigno possiede cinque requisiti di cui all’art. 2 (Comuni ad economia prevalentemente turistica) e un requisito di cui all’art. 3 (Città d’arte).

I parametri riferiti alla domanda turistica (art. 2, comma 2) sono stati calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente al 31/12/2019 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT alla data di presentazione dell’istanza (rilevazione anno 2019).

In particolare i dati utili per il calcolo dei parametri si riferiscono al 2019 con un totale di arrivi pari a 89.340 e di presenze pari a 549.781. Un totale di posti letto pari a 7.953 e ben 265 strutture ricettive per un territorio che si estende su 106,62 kmq. Il lungo tratto di costa da Lamaforca a Torre Guaceto, gli edifici monumentali di interesse storico quali in primo luogo il Castello Dentice di Frasso e le attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali, fanno della città di Carovigno non solo una meta turistica ma anche di fatto un Comune turistico. Non da ultimo il riconoscimento della Bandiera Blu anche per l’anno 2021 conferma la qualità delle località marine della costa carovignese.

/comunicato