Alle ore 14.00 di oggi 17 ottobre 2023 la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi veniva allertata dal comandante di un motopeschereccio che si trovava in navigazione a circa 12 miglia dal porto di Brindisi, in merito alla presenza a bordo di un proprio marittimo improvvisamente colto da malore.

La macchina dei soccorsi veniva immediatamente attivata dal personale di turno in Sala Operativa che comunicava al motopeschereccio di dirigere verso il porto di Brindisi e provvedeva ad inviare in assistenza la dipendente motovedetta CP 844.

Il motopeschereccio in questione, scortato dalla motovedetta CP 844, alle ore 16.10 ormeggiava presso la banchina antistante la Capitaneria di Porto di Brindisi e procedeva all’immediato sbarco del marittimo.

L’uomo veniva preso in cura dal personale medico del 118 giunto in banchina e successivamente trasportato presso il locale Ospedale Perrino per i dovuti accertamenti sanitari.