HAPPY CASA BRINDISI- CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: 80-68 (18-12, 36-33, 65-46, 80-68)

HAPPY CASA BRINDISI: Carter 2, Adrian 15, J. Perkins 9, Zanelli 5, Visconti 5, Gaspardo 3, Ulaneo 3, Redivo 14, N. Perkins 14, Udom 2, Guido. All.: Vitucci.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Drell, Moretti 3, Pacheco 7, Tambone 15, Camara, Zanotti 11, Sanford 7, Demetrio 10, Delfino 8, Jones 7. All.: Petrovic.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 17/23, Pesaro 16/20. Perc. tiro: Brindisi 27/62 (9/26 da tre, ro 13, rd 28), Pesaro 21/58 (10/29 da tre, ro 10, rd 26).

La prima giornata della decima edizione del Memorial Pentassuglia – Happy Casa Cup si apre con una convincente vittoria 80-68 dei padroni di casa sulla Carpegna Prosciutto Pesaro, bissando quanto avvenuto una settimana fa nell’amichevole in terra veneta. A Brindisi ora occorre una vittoria contro il team estone del Tartu domenica pomeriggio per assicurarsi la vittoria del torneo.

Coach Vitucci recupera Jeremy Chappell e Mattia Udom, alla prima amichevole stagionale dopo gli stop precauzionali del precedente weekend. È Raphael Gaspardo ad aprire le marcature con una tripla dall’angolo dopo rimbalzo offensivo di Perkins e assist di Visconti. Stessi protagonisti del primo parziale del match 13-5 in favore dei padroni di casa al 7’. Si accende Chappell con due triple in fila all’inizio del secondo periodo per il vantaggio in doppia cifra (24-14 al 12’). Carter commette quattro falli personali e la Happy Casa rallenta il ritmo offensivo subendo il contro break dagli ospiti che annullano il gap di svantaggio e mettono la freccia sul 32-33. I 4 punti di Adrian permettono a Brindisi di chiudere avanti il primo tempo sul 36-33.

Si infiamma Lucio Redivo al rientro dagli spogliatoi firmando 9 punti di fila per il nuovo allungo biancoazzurro sul 50-36. La difesa della Happy Casa sale di tono costringendo Pesaro a soli tre punti nei primi quattro minuti della ripresa. Alla grande verve del terzo quarto (29-13 di parziale) partecipa anche Adrian, in doppia cifra realizzativa e buona condizione fisica.

La reazione della Vuelle arriva nell’ultimo quarto, troppo tardi per mettere in discussione l’esito dell’incontro.

Il Memorial Pentassuglia si arricchirà nella giornata di sabato (ore 18.00) della sfida tra Pesaro e il BC Tartu e domenica con la partita conclusiva (ore 18.00) tra la Happy Casa e la squadra estone. Ticket residui in vendita al New Basket Store al costo di €10 per sabato e domenica.