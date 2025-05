“Nuove frontiere terapeutiche in oncologia e approccio multidisciplinare al dolore: verso un nuovo paradigma” è il titolo del congresso scientifico in programma il 24 maggio, dalle 8.30, nella sede dell’Autorità portuale di Brindisi. Il congresso, che assegna 7 crediti Ecm, si rivolge a un’ampia platea di professionisti della salute: medici di tutte le discipline, infermieri, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, biologi e tecnici sanitari. Saranno presenti il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli.

L’evento intende promuovere un aggiornamento di alto profilo scientifico su tematiche cruciali come la gestione del dolore oncologico e le più recenti innovazioni terapeutiche in oncologia, con un focus sul valore dell’approccio integrato e multidisciplinare. Il congresso è presieduto da Palma Fedele, direttore della Uoc di Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, un reparto che garantisce un’assistenza oncologica di eccellenza sul territorio. La dottoressa Fedele è coadiuvata nella presidenza dal dirigente responsabile della Uosd di Terapia antalgica e cure palliative del Perrino di Brindisi, Vito Fumai, figura di riferimento per l’implementazione di percorsi assistenziali innovativi e personalizzati nel trattamento del dolore.

La prima sessione del congresso sarà dedicata alla terapia antalgica, con approfondimenti su farmaci tradizionali e innovativi, sulle complicanze da oppioidi, sull’utilizzo degli integratori, nonché sulle tecniche più avanzate per la gestione del dolore cronico e oncologico. Ampio spazio sarà riservato anche alle vie di somministrazione, comprese quelle intratecali, e alla gestione specialistica dei presìdi come PICC e Midline.

La sessione pomeridiana sarà interamente dedicata alle nuove prospettive terapeutiche in oncologia, con la partecipazione di esperti di rilievo nazionale che discuteranno le novità nei tumori uro-ginecologici, polmonari e dell’apparato digerente. Saranno presentati aggiornamenti sul trattamento del carcinoma renale metastatico, della neoplasia prostatica avanzata, del carcinoma ovarico e del colon-retto, nonché sulle opzioni terapeutiche emergenti per l’epatocarcinoma. Inoltre, in occasione della 24esima Giornata nazionale del sollievo, che ricorre quest’anno domenica 25 maggio, con il patrocinio dalla Asl Brindisi, sarà attivo nella hall del congresso, un front-office curato dalle psicologhe Francesca Masiello (Asl Brindisi) e Luisa Parrella (RTI San Bernardo) e dagli infermieri Teodoro Francioso, Antonella Cavallone e Alessandra Summa, che forniranno informazioni ai cittadini interessati al percorso di presa in carico per il dolore cronico.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI