Sarà un’occasione speciale per vivere il fascino della costa ostunese, conoscere da vicino l’Ottavianello, la Doc Ostuni, i vini della Valle D’Itria e celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio in un’atmosfera elegante e conviviale.
“La Dolce Vita Wine Night”(in programma il 22 agosto presso il lido La Dolce Vita Beach di Ostuni a Santa Lucia) diventerà nel pieno della stagione estiva, così, per un’esperienza culturale e sensoriale con musica dal vivo.
L’iniziativa è organizzata dalla delegazione di Brindisi dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais). Eccellenze del territorio, ma anche divulgazione scientifica e identitaria delle produzioni di questa area della Puglia centrale che si affaccia sull’Adriatico.
Durante l’evento infatti ci sarà la presentazione del libro dedicato all’Ottavianello, a cura del dottor Giuseppe Baldassarre (membro della Giunta Esecutiva Nazionale Ais): un’occasione per approfondire la storia e l’identità di uno dei vitigni più rappresentativi del nostro territorio.
Poi la degustazione enogastronomica, con un percorso di abbinamento tra eccellenze gastronomiche e una selezione di cinque vini.
Il menu prevede: 2 panzerotti, risotto con gamberi, agrumi e menta e 5 degustazioni di vino. Ad accompagnare la serata sarà la musica dal vivo con: Juke box all’Idrogeno, Davide Saccomanno (piano e voce), Antonio Di Lorenzo (batteria).
International Guest sarà Roberto Spagnolo (ax e dj set pre e post live).
Il contributo di partecipazione è di 30 euro.