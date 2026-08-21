Sarà un’occasione speciale per vivere il fascino della costa ostunese, conoscere da vicino l’Ottavianello, la Doc Ostuni, i vini della Valle D’Itria e celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio in un’atmosfera elegante e conviviale.

“La Dolce Vita Wine Night”(in programma il 22 agosto presso il lido La Dolce Vita Beach di Ostuni a Santa Lucia) diventerà nel pieno della stagione estiva, così, per un’esperienza culturale e sensoriale con musica dal vivo.

L’iniziativa è organizzata dalla delegazione di Brindisi dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais). Eccellenze del territorio, ma anche divulgazione scientifica e identitaria delle produzioni di questa area della Puglia centrale che si affaccia sull’Adriatico.

Durante l’evento infatti ci sarà la presentazione del libro dedicato all’Ottavianello, a cura del dottor Giuseppe Baldassarre (membro della Giunta Esecutiva Nazionale Ais): un’occasione per approfondire la storia e l’identità di uno dei vitigni più rappresentativi del nostro territorio.

Poi la degustazione enogastronomica, con un percorso di abbinamento tra eccellenze gastronomiche e una selezione di cinque vini.

Il menu prevede: ⁠2 panzerotti, risotto con gamberi, agrumi e menta e ⁠5 degustazioni di vino. Ad accompagnare la serata sarà la musica dal vivo con: Juke box all’Idrogeno,⁠ ⁠Davide Saccomanno (piano e voce),⁠ ⁠Antonio Di Lorenzo (batteria).

International Guest sarà ⁠Roberto Spagnolo (ax e dj set pre e post live).

Il contributo di partecipazione è di 30 euro.