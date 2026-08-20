Il “palestrone” dell’Istituto Salvemini ha riaperto ufficialmente le sue porte alla grande pallavolo. Martedì 18 agosto si è alzato il sipario sulla seconda storica avventura consecutiva della Olio Pantaleo Fasano nel campionato nazionale di Serie A2 Fineco. Un pomeriggio di volti nuovi, sorrisi, ma anche di immediata concentrazione, che segna l’inizio del percorso per le ragazze della città della Selva.

Agli ordini del confermato tecnico Paolo Totero, l’intero roster si è radunato per la prima presa di contatto con la realtà fasanese. A fare gli onori di casa c’erano i massimi dirigenti del sodalizio gialloblù, guidati dal presidente Renzo Abete, pronti a far sentire fin da subito il calore e la vicinanza della società alle atlete, specialmente alle tante novità arrivate in Puglia in questa sessione di mercato.

La giornata del raduno è stata l’occasione ideale per vedere per la prima volta insieme il gruppo squadra plasmato dal direttore sportivo Micaela Cofano. Il mercato estivo ha portato a Fasano un mix strategico: da un lato la solidità di quattro conferme importanti dallo scorso anno, dall’altro una ventata di freschezza ed esperienza per la categoria.

Questo il gruppo che difenderà i colori di Fasano in tutta Italia:

In cabina di regia: Alice Turco e Nicole Da Pos.

Sotto rete (Centrali): Anna Caneva, Chiara Salvatori e Isabella Lavagnino.

In banda (Schiacciatrici): Katarina Bulovic, Candela Sol Salinas, Ilaria Maiorano e Beatrice Pozzoni.

Posto due (Opposti): Piia Korhonen e Federica Favaretto.

La linea di difesa (Liberi): Federica Vittorio e Martina Bondavalli.

Le insidie della nuova stagione sono chiare a tutti. Il passaggio della Serie A2 a un girone unico cambierà radicalmente le dinamiche del torneo, eliminando i raggruppamenti geografici e alzando sensibilmente l’asticella della difficoltà, con trasferte lunghe e un livello tecnico medio decisamente più alto.

A fare il punto in casa gialloblù è lo stesso DS Micaela Cofano, che non nasconde le difficoltà ma fissa chiaramente la rotta:

“La stagione è finalmente iniziata e il roster è già al lavoro per affinare la parte atletica per poi passare a quella tecnico-tattica. Abbiamo conosciuto dal vivo le nuove arrivate e riabbracciato le quattro ragazze confermate dalla scorsa stagione. Con il campionato a girone unico è chiaro che le difficoltà saranno maggiori rispetto allo scorso campionato, ma il nostro obiettivo resta sempre quello di centrare quanto prima la salvezza matematica. Adesso massima concentrazione su questa delicata fase preparatoria affidata al nostro preparatore Lucio Zigrino e poi penseremo al campionato e a tutte le squadre che affronteremo”.

Smaltite le formalità e i saluti di rito, la palla è passata immediatamente al preparatore atletico Lucio Zigrino. In questi primi giorni, le scarpette da volley lasceranno spesso il posto ai carichi di lavoro fisici: una fase cruciale e senza sconti per mettere benzina nei muscoli e preparare il fisico ai ritmi stressanti del girone unico. Solo in seguito coach Totero prenderà in mano le redini tecniche per i primi dettami tattici.

Il viaggio della Olio Pantaleo Fasano è cominciato: la città è pronta a spingere le sue ragazze verso un’altra impresa sportiva.

Giada Amatori