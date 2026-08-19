Il “Music & Conversations New York Festival” torna per la seconda volta a Mesagne con il suo testimonial d’eccezione, il Maestro Stefano Miceli, protagonista di un recital pianistico nell’Atrio del Castello Normanno-Svevo.

Giovedì 20 agosto, alle ore 20:30, il pubblico mesagnese potrà incontrare nuovamente uno dei protagonisti della scena musicale internazionale: Stefano Miceli, pianista e direttore d’orchestra brindisino di nascita e newyorkese d’adozione, da oltre trent’anni impegnato in una carriera che lo ha portato sui palcoscenici di prestigiose istituzioni internazionali, tra cui la Berliner Philharmonie, Carnegie Hall, Sydney Opera House e Gewandhaus di Lipsia.

Il ritorno a Mesagne assume per Miceli un significato particolare: è il ritorno nella propria terra di un progetto nato a New York, capace di creare attraverso la musica ponti tra culture, città e istituzioni.

«Per me tornare a Mesagne ha un significato particolare: significa riportare nella mia terra un progetto nato a New York e che, proprio attraverso la musica, continua a creare ponti tra realtà diverse».

L’appuntamento è patrocinato dalla Fondazione Insigniti OMRI, presieduta dal Prefetto Francesco Tagliente, realtà con la quale Miceli è impegnato anche a livello territoriale in qualità di Vicepresidente del Comitato Provinciale di Brindisi.

«L’Atrio del Castello Normanno-Svevo – sottolinea Miceli – offre una cornice ideale per restituire alla musica classica quella dimensione intima, emozionale e partecipata che rappresenta uno degli elementi distintivi di Music & Conversations».

Stefano Miceli, Steinway Artist dal 2011, incide per Appia Records USA. Nel 2023 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La serata rappresenta così non soltanto il ritorno di un Festival internazionale, ma soprattutto il ritorno di Stefano Miceli nella sua terra, in uno dei luoghi più suggestivi e simbolici di Mesagne, per un nuovo incontro con il pubblico attraverso il linguaggio universale della musica.

Giovedì 20 agosto – ore 20:30

Atrio del Castello Normanno-Svevo – Mesagne

Music & Conversations New York Festival

Stefano Miceli, pianoforte

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.